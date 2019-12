DRØMMEHELG: Maren Lundby i aksjon i OL-bakken på Lillehammer søndag. Foto: Geir Olsen

Maren Lundbys nye gull-grep: – Trener som guttene

LILLEHAMMER (VG) Maren Lundby (25) hoppet til ny seier i verdenscupen. Og de som skal slå hoppdronningen i vinter må trolig finne på noe veldig smart. Selv har hun funnet oppskriften på ny suksess hos sine mannlige kolleger på landslaget.

Det avslører hun overfor VG. Og landslagstrener Christian Meyer forteller at Lundby hopper nesten like perfekt som det de måler mot i et pågående forskningsarbeid.

Søndag vant hun sin 27. rennseier i verdenscupsammenheng. Hvem som er sjefen i sirkuset demonstrerte hun allerede i 1. omgang på Lillehammer - hvor hun gikk ned på farten for å skaffe seg ekstra bonuspoeng – og tok ledelsen med 138, 5 meter. 9,5 poeng foran Chiara Hölzl.

I finaleomgangen var hun aldri truet. Og vant med 15,3 poeng foran Hölzl. Sara Takanashi ble nummer tre.

– Hoppteknikken er blitt bedre siden forrige sesong. Toppnivået er blitt enda høyere. Når jeg treffer blir det veldig bra, sier Maren Lundby.

På spørsmål fra VG om det er guttene hun strekker seg etter nå i treningsarbeidet. Og utelukker å sammenligne seg med sine kvinnelige konkurrenter – ler hun litt – og svarer oppriktig.

– Jeg kan ikke se meg bakover nå. Da blir jeg bare dårligere, sier Lundby.

Hun bekrefter at hun er blitt sterkere, og raskere foran årets sesong. Målet er å være blant de ti beste hopperne i Norge på sikt. Uavhengig kjønn. Hun forteller til VG at kjører fra samme bom i ovarennet som guttene på landslaget under trening. Og sammenligner seg med Robert Johansson. Også han med treningsbase på Lillehammer.

– Jeg har kjørt med samme fart på trening som landslagsguttene, og har hevdet meg ålreit i forhold til Robert (Johansson). Men fortsatt skjer det litt for sjelden. Men når jeg treffer toppnivået mitt er det ikke langt unna guttene, sier Lundby.

Landslagstrener Christian Meyer sier det er gjort sammenligninger med Lundby versus Johansson. Med samme tilløpslengde oppnår Johansson 1,5 kilometer bedre fart enn Lundby.

– Differansen er relatert til anatomi. Det er det vi tror. Men vi jobber med saken for å komme videre takket være det forskningsarbeidet vi har innen norsk hoppsport, sier Christian Meyer.

Han bekrefter at Toten-jenta med de lyse flettene har tatt nye steg ved å bli raskere og sterkere. I tillegg er det hopptekniske forbedret sammenlignet med forrige sesong – hvor hun vant VM-gull etter en skikkelig thriller i Seefeld – og verdenscupen sammenlagt for annet år på rad.

– Vi jobber for at Maren skal få til en enda renere satsbevegelse for å bli like god som de beste guttene. Det er ingen tvil om at hun har tatt store steg. Større enn konkurrentene i kvinnehopp. Hun løfter bedre fra hoften, skiene går rett fremover tidligere i flyfasen, og da blir det bedre lengder. Som trener er det stort å se på, sier Christian Meyer.

