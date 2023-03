Kommentar

Milepælen er nådd. Milevis til mål.

Julie Brodtkorp hyllet kvinnelige hopp-pionerer, og fortalte om hvordan det er å være i minoritet i landets mest mannsdominerte bransje. Brodtkorb er direktør i Maskinentreprenørenes forbund.

VIKERSUND (VG) Selvsagt måtte det oppstå et aller siste hinder før jentene omsider skal få fly på ski...

Her i Vikersund er alt lagt til rette for å optimalisere effekten av at en absurd lang kamp omsider er kronet med seier.

Hvis du innbiller deg at det som skjer denne helgen kun handler om få å hoppe langt på ski, uavhengig av hvilket kjønn som står i passet ditt, har du grovt undervurdert hvilken symbolkraft denne saken har.

Det ble noe lettere komisk over at en så lang ventetid ble forlenget ørlite grann til. Men denne gangen var det ikke inngrodde holdninger, men værguder som ikke var i det skiflygingsvennlige hjørnet som hindret hopping.

Men den lille ekstrarunden med tålmodighet er ikke så vanskelig å smøre seg med, for nå skal det virkelig skje. Lørdag skal jentene ski-fly!

Maren Lundby og hoppjentene har ventet lenge på å fly. Nå skal det skje.

Det er slutt på kjønnsdiskriminering i de største bakkene, jentene skal få fly. «Like muligheter» blir endelig en realitet.

Etter en lang norsk kamp er det fint at Vikersund får være først ute som vert for en likeverdig skihelg, nesten 20 år etter at Anette Sagen fikk teste å fly som prøvehopper.

Historien om den vanskelige veien dit vi endelig har kommet, ble belyst fra en rekke sider på scenen i «Sparebank 1-hallen», et steinkast fra den gigantiske bakken.

Her fikk vi høre om historisk frykt for at livmoren skulle forskyve seg om kvinner hoppet langt, om mannlige skiledere som ikke ville frakte bort kvinnelik, om handlinger og holdninger som altfor lenge motarbeidet å la begge kjønn slippe tlil.

Vel så viktig var det at vi fikk satt temaet inn i en kontekst, som en vekker om hvor mange samfunnsområder det gjenstår så mye på før like muligheter gjelder overalt.

Modum-ordfører Sunni Grøndahl Aamodt gleder seg over at bakken er blitt så symbolsk viktig i likestillingskampen, men viste også frem tall over hvor få menn som jobber i helse- og omsorg i kommunen, og hvor få kvinner som finnes i den lokale anleggsbransjen.

Fylkesordfører Roger Fryberg fortalte om en modig lensmann, om hvor seigt det har vært å overbevise FIS om behovet for endring og om lettelsen over et grønt lys til slutt.

LO-leder Peggy Hølsvik snakket om et søksmålsvarsel mot FIS, om likestillingkampen som medvirkende årsak til at de lenge sponset hoppleiren - og hun trakk linjer rett inn i det kommende lønnsoppgjøret. Bare for å understreke hvordan hoppernes kamp handler om noe større enn dem selv, var også NHO-sjef Ole Erik Almlid på plass for å tale kvoteringens sak i næringsliv og styrerom.

Men selv om de store linjene henger tungt over Vikersund, er det fortsatt en sportslig dimensjon som skal spille hovedrollen i dette arrangementet og på veien videre for Maren Lundvy & co.

Her oppstår det fort en øvelse som handler om å bevare flere tanker i hodet på samme tid.

Dette er en ypperlig anledning til å feire en historisk seier, og det er fantastisk at forbilder som Anette Sagen, Line Jahr og ikke minst Maren Lundby har gått så tydelig foran. Også Clas Brede Bråthen og hoppmiljøet skal ha ros for samhold og tankesett. Det sender at fint signal at Norge har ett hopplandslag, ikke to kjønnsdelte.

Men så fort vi er ferdige med feiring og fortjent skulderklapping, er det viktig å tenke på at det fortsatt er langt frem til like muligheter.

Vi har nettopp lagt bak oss et verdensmesterskap i Planica, med en svært sprikende premiepolicy. Mens utbetalingene er like i langrenn, er det et hav av forskjell i bonusene til mannlige og kvinnelige hoppere.

Heldigvis var styreleder Åsne Havnelid klar fra scenen på at Trondheim 2025 jobber for like utbetalinger, i tillegg til å utvide konkurranseprogrammet for kombinertkvinnene og å innlemme en paraøvelse om to år.

Like viktig er det nok å fokusere på organiseringen av konkurranseopplegg fremover. Dersom de kvinnelige hopperne skal kunne få den backingen de fortjener, må det tilrettelegges for mer publikumsvennlige tider, også om det konkurreres i langrenn samme dag. Internkannibalisering har ingen i skisporten godt av, og hoppjentene har fortsatt milevis til mål.

Hoppsporten har nådd en milepæl, og det vi får oppleve denne helgen vil bli husket som en av de viktigste hendelsene i grenens historie.

Men det betyr slett ikke at det er tid for å trekke inn årene og tro av likestillingskampen er over.