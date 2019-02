Lundby overrasket av broren: – Det er veldig rørende

SEEFELD (VG) Maren Lundby er verdens beste skihopper. Det mener 24-åringen hun ikke ville vært uten støtten fra storebror Øyvind.

Publisert: 27.02.19 09:01







– Du slutter aldri å imponere meg. Stå på og hopp bakken ned, så tar vi en feiring når du kommer hjem, forteller Øyvind Lundby i et klipp VG viser klodens beste kvinnelige skihopper på arenaen i Østerrike.

Tirsdag var det akkurat det lillesøsteren gjorde da hun satte bakkerekord med et vanvittig hopp på 108 meter. Det bidro sterkt til at Norge tok bronse under lagkonkurransen i Seefeld.

– Ha-ha. Det der har han nok brukt lang tid på. Jeg tviler ikke på at han trengte noen forsøk. Han er ikke så vant til å gjøre videoinnspillinger, forteller 24-åringen og gliser overfor VG.

BRONSEJENTER: Ingebjørg Saglien Bråten, Silje Opseth, Maren Lundby og Anna Odine Strøm tok en råsterk bronse under tidenes første lagkonkurranse for kvinner i VM. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Nært forhold

Lundby er bare 24 år gammel, men hun har for lengst vist seg frem som et unikum. Bare denne sesongen har den olympiske mesteren fra Sør-Korea-lekene vunnet over halvparten av de 17 verdenscuprennene med sine ni triumfer.

I tillegg har hun involvert seg i kampen for likestilling, blant annet med en kronikk publisert i VG.

Totalen gjør at Øyvind er veldig stolt over å kunne kalle seg broren hennes.

– Hun har jo gått fra å være veldig beskjeden til å ha sterke meninger og være frempå. Innenfor husets fire vegger har hun nok alltid hatt sterke meninger både sportslig og utenomsportslig, men det er en egenskap som har vokst på henne. Jeg tror det er viktig at folket får høre hvor problemene ligger. Hun snakker rett fra levra, forteller Øyvind, som selv drev med hopp i oppveksten.

– Hvordan er det å se henne som den superstjernen hun er nå?

– Jeg er veldig stolt og imponert. Jeg har aldri vært i tvil om at hun ville bli verdens beste kvinnelige skihopper, men hun er jo til tider helt overlegen. Du kan si at hun fortsetter å imponere meg selv når jeg trodde det ikke var mulig å bli mer imponert.

Uvurderlig støtte

Onsdag er Lundby favoritt når kvinnene skal konkurrere individuelt. Hjemme på Toten sitter broren og følger med.

Ifølge Maren har han vært avgjørende for suksessen hennes.

– Det var jo han som fikk meg i hoppbakken. Jeg har hengt på han siden jeg var tre år. Enten det var fotball, langrenn eller hopp, så har vi holdt på sammen i alle år. Uten han, tror jeg ikke at jeg hadde vært så god, forteller hun.

– Hvordan er det å høre broren din si at du imponerer ham mer enn han trodde var mulig?

– Det er rørende å høre det. Han har betydd utrolig mye for meg. Jeg er veldig glad i ham. Han er en stor del av dette her. Jeg blir veldig glad av å høre sånne ting, sier Lundby, som feiret tirsdagens VM-bronse med kongelig middag.

Enorm betydning

Clas Brede Bråthen har blitt godt kjent med Lundby etter å ha arbeidet med henne som sportssjef for hopplandslaget.

Han beskriver 24-åringen som mer eller mindre komplett.

– I mine øyne er Maren en tett opp under fullkommen idrettsutøver med tanke på alt hun gjør. Vi kunne ikke bedt om noe bedre forbilde i hoppsporten i Norge enn Maren Lundby . At den første utøveren vår som vinner mer enn 20 verdenscuprenn, som hun har gjort, skulle bli akkurat som henne ... Det tror jeg norsk hoppsport vil nyte godt av i flere tiår fremover, sier Bråthen til VG