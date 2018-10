GULLJUBEL: Robert Johansson har hoppet Norge til OL- gull i laghopp som ankermann i Pyeongchang. Daniel-André Tande kaster seg rundt ham i gledesrus. Foto: Bjørn S. Delebekk

OL-heltene i oppvaskmøte etter dress-disk

HOPP 2018-10-03T09:17:26Z

De ble hyllet for OL-gull i Pyeongchang. Tirsdag ble Daniel-André Tande (24) og Robert Johansson (28) kastet ut av Grand Prix i Klingenthal på grunn av feilsydde hoppdresser.

De rutinerte og meritterte norske hopperne, som forsynte seg grovt av premiebordet i OL og VM i skiflyging sist vinter, fikk aldri hoppe kvalifisering i GP-rennet (verdenscup på plast) i Tyskland. De ble diskvalifisert før start. Kveldens konkurranse må de se fra tribuneplass.

Sportssjef Clas Brede Bråthen bekrefter at det var dårlig stemning i den norske leiren og at dress-blemmen resulterte i oppvaskmøte.

– Vi sto der med «bikkjetryne» etterpå, og vi hadde ingen andre å skylde på enn oss selv, sier Clas Brede Bråthen.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har endret på prosedyrene for kontroll av hoppdresser i år. Dette ble gjennomført under de to siste konkurransene i Grand Prix. Men der deltok ikke Norge, og gikk dermed glipp av viktig informasjon ifølge Bråthen.

Tande bekrefter overfor VG at han hadde 0,9 centimeter for stort skrittmål. Han legger til at han stusset veldig over diskvalifiseringen fordi dressen han hadde på seg var FIS-godkjent, og brukt i konkurranser tidligere i år.

Bråthen medgir at nordmennene hadde magebeltet – som er sydd inn i hoppdressen for å hindre at dressens areal blir manipulert – for høyt ifølge kontrolløren Miran Tepes (Slovenia).

– At en tysk juniorhopper og en utøver fra Estland ryker får være, men ikke at to med OL-gull gjør det. Heldigvis er vi løsningsorienterte. Men det er klart at vi opplevde frustrasjon, skuffelse og rådvillhet, sier Bråthen.

Han opplyser at trenere, hoppere og støtteapparatet hadde et oppvaskmøte tirsdag kveld. Landslagstrener Alexander Stöckl bekrefter at det ble «snakket ut». Han medgir at de visste om de nye prosedyrene, og at flere av de norske landslagshopperne fikk advarsel, men ikke startnekt som Tande og Johansson.

– Jeg håper det er siste gangen at dette rammer oss, men jeg kan ikke garantere fordi det er utrolig vanskelig å være hundre prosent objektiv når du måler stoff på en kropp. Men jeg vil ikke skylde på kontrolløren til FIS denne gangen, sier Alexander Stöckl.