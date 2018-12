GODT SELSKAP: Robin Pedersen er sønnen til tidligere hopper og landslagssjef Trond Jøran Pedersen. Her er han på plass i det godt selskap sammen med de andre norske hopperne foran den 67. utgaven av den tysk-østerrikske hoppuka. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Hoppukedebutanten om å vokse opp med kjent far: – Nådeløs og tøff

OBERSTDORF (VG) Han debuterer i Hoppuka. Men veien til verdens tøffeste hoppkonkurranse har vært en strevsom affære for Robin Pedersen (22) – med en kontroversiell far – som trener og motivator.

– Han er nådeløs og tøff, sier Robin Pedersen om faren Trond Jøran Pedersen (60).

Da norsk hoppsport lå med brukket rygg etter Albertville-OL i 1992 kom Trond Jøran Pedersen inn som landslagstrener. Forvandlingen var som et ubeskrivelig eventyr. Og nesten for godt til å være sant.

I løpet av ett år gikk Espen Bredesen fra sisteplass i OL til to VM-gull (storbakke og lag) i Falun. Året etter fortsatte knallsuksessen. Bredesen vant Hoppuka sammenlagt. Hoppet til gull i Lillehammer-OL. Og vant verdenscupen sammenlagt.

Og ikke nok med dét. Tenåringen Tommy Ingebrigtsen var et nytt gullkort fra Trond Jørans hånd. Bare 17 år gammel presterte han en VM-konkurranse i Thunder Bay som det fortsatt snakkes om.

En periode på 90-tallet var hopptreneren fra Mo i Rana like genierklært som Gjert Ingebrigtsen er i dag. Friidrettspappaen (født i Båtsfjord) snakker rett fra leveren som nordlendinger flest. Det gjorde Trond Jøran Pedersen også. Og det gjør han fortsatt ifølge sønnen.

– Han (Trond Jøran) er ivrig. Når det har vært hopping, så er han på telefonen. Det kommer gode tips, og det er ikke noe tvil om at han er langt over gjennomsnittlig interessert. I denne sammenhengen er han til stor hjelp, sier Robin Pedersen.

– Men er han som før. Nådeløs og tøff?

– Han er uten tvil nådeløs og tøff. Det skal ikke skyldes på noe. Du får gjennomgå hvis du prøver å beskytte deg. Da får du ikke støtte. Hopper du ikke godt nok, så får du høre det, sier Robin Pedersen.

Fredag kveld fikk 22-åringen fra Stålkameratene kjenne på det virkelige hoppsirkuset. Da var det «kick off» på den tysk-østerrikske hoppuke i sentrum av Oberstdorf. Et folkeliv. Fjernt fra den hverdagen Robin Pedersen er vant med fra Kontinentalcupen i hopp, hvor han for øvrig har to seiere fra finske Ruka, etter en imponerende sesongåpning.

– Det er dette jeg har jobbet for; å få kjempe mot de store guttene i verdenscupen. Så får vi se om det er så stor nivåforskjell, sier Robin Pedersen til VG.

Når VG ripper opp i historien om østerrikeren Thomas Diethart, som kom fra blodfersk suksess i Kontinentalcupen, og vant Hoppuka sammenlagt for fire år siden – ler Robin på samme vis som sin far – når det fortelles skrøner.

– Jeg vet godt om den historien, og jeg skal ikke skryte på meg noe sånt. Men samtidig vet jeg at mine gode hopp kan få meg til å henge med, sier Robin Pedersen.

Hjemme på Mo venter Trond Jøran spent på lørdagens kvalifisering til søndagens renn Schattenbergbakken. Han medgir at han er litt utålmodig.

– Robin har vært en god hopper lenge. Kapasiteten hans er god både fysisk og mentalt. Men jeg trodde at utviklingen skulle gå litt fortere fordi han var veldig god allerede som 17-åring, og slo de fleste, sier Trond Jøran Pedersen.