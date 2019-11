SJEF: Alexander Stöckl på jobb i Finland. Her møter han pressen etter fredagens kvalifisering hvor Robert Johansson ble nest best. Foto: Terje Pedersen

Stöckl om fremtiden: – Kanskje blir jeg trener i et annet land

RUKA (VG) Alexander Stöckl (45) kan være tapt for Norge etter Beijing-OL. Den suksessrike østerrikeren er åpen for jobbtilbud. Og kanskje havner han i et annet land som trener.

Når VG spør landslagstreneren til hopperne om hva som skjer etter 2022 er svaret tvetydig.

– Enten er det forlengelse av kontrakten i Norge, eller en annen slags stilling i skiforbundet. Kanskje blir jeg trener i et annet land, sier Alexander Stöckl.

Han understreker at han vil fortsette i det internasjonale hoppsirkuset. Men avgjørelsen ønsker han ikke å ta til forhandlingsbordet før i 2021. Han bekrefter imidlertid at fremtiden er et familiært anliggende med samboer Ina Bergmann og deres datter Isabell (3).

– Det må være felles forståelse i familien. Det handler ikke bare om meg lenger. Om to år er Isabell nesten skoleklar. Hvis hun fortsetter i skolen i Norge vil hun være nordmann, sier Stöckl.

Han er klar på at han fortsatt vil stå på trenertribunen, fordi det er dét han kan mest om, og stadig ser nye ambisjoner.

– Jeg har fortsatt mye å utvikle meg i innenfor skihopping. Det er gøy, og det er en fascinerende idrett. Dessuten blir jeg ikke lei av Oberstdorf, Innsbruck og Bischofshofen og alle bakkene i verdenscupen. Når det kommer til sesongåpning, og jeg møter de folkene som jeg har vært på tur med i 25 år, så kribler det i kroppen, sier Stöckl.

VG har invitert mannen – som ble årets trener i Norge i 2015 etter den eventyrlige medaljefangsten i Falun-VM – på kaffe i sentrum av vintersportsstedet Ruka. Norge har fått en kjempestart på sesongen etter Daniel-André Tandes Wisla-seier, og annenplass i laghopping forrige helg. Lørdag kveld braker det løs i Ruka. Søndag er det nytt renn.

– Det var veldig positivt slik det startet i Wisla. Vi har fått selvtillit, sier Stöckl.

Han er travel. Neste avtale er med tyske ARD og kommentatorstjernen Tom Bartels – og kanalens hoppekspert Dieter Thoma.

Stöckl veksler fra norsk til morsmålet tysk. Han er en populær mann. Og høyt respektert. Ikke rart. Han har ledet norsk hoppsport til alle de store titlene siden han tok over for Mika Kojonkoski i 2011.

Clas Brede Bråthen, sportssjef for hopp, er innforstått med at Stöckl kan forsvinne til ny jobb etter Beijing-OL.

– Det er alltid en fare for at veldig flinke folk, som er ettertraktet i markedet, kan blir fristet til å velge et nytt sted. For Stöckl kan det bli et nytt land. Men vi har et ekstremt godt tillitsforhold. Hvis vi må ut for å finne hans erstatter er jeg sikker på at vi får god tid på oss, og at det skjer på en ryddig måte, sier Clas Brede Bråthen.

OL-gull (lag), individuelt VM-gull (Anders Bardal og Rune Velta), individuelt VM-gull skiflyging (Daniel-André Tande), verdenscupen sammenlagt (Bardal). I tillegg til to mesterskapsgull i laghopp. Faktisk er det bare sammenlagtseier i Hoppuka som mangler av de mest prestisjetunge.

– Klart vi vil vinne Hoppuka. Men jeg mangler ikke den seieren. Hvis vi vinner – så er det vi som lag – som vinner, sier Alexander Stöckl.

