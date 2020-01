GODE VENNER: Janne Ahonen i samtale med Bjørn Einar Romøren (t.h.) under skiflyging i Oberstdorf for tre år siden. Foto: Bjørn Arne Johannessen

Ahonen hyller kreftsyke Romøren: – Bjørn Einar, min kjæreste fiende

BISCHOFSHOFEN (VG) Tidligere konkurrenter og nære venner i hoppsirkuset kommer med varme ord til Bjørn Einar Romøren (38) som kjemper kampen mot kreft. Janne Ahonens beskjed er rørende.

Den finske storhopperen – som utkjempet noen heftige dueller med Romøren – spesielt kampen om verdensrekorden i Planica i 2005, skriver i en e-post til VG og finske Ilta-Sanomat at han lover å støtte sin konkurrent og venn med alt som står i hans makt.

– Hei Bjørn Einar, min kjæreste fiende. Da årene gikk, lærte jeg deg å kjenne bedre og bedre. Jeg vet hvilken karakter du har, og at du er siste mann som gir opp. Med disse våpen skal du vinne denne fighten, kommer det fra Ahonen.

– Jeg ønsker deg stor kraft, og lover å støtte deg med alt mulig, som før. Dette har vi snakket om flere ganger. Om du vil vite hvordan det er å hoppe lenger enn 239 meter, så kan du alltid spørre meg om dét. Jeg forteller gjerne. Ring når som helst, skriver Janne Ahonen, som har vunnet Hoppuka hele fem ganger.

Og avslutter slik: Med stor kjærlighet, vennen min ... Janne.

Lengdefesten i Planica for snart 15 år siden endte med at Romøren sto igjen med verdensrekorden på 239 meter. Ahonen hoppet 240 meter. Noen hevder er sågar at det var 243 meter. Men den finske stjernehopperen falt, og skadet seg (brist i halebeinet).

SNAKKET PÅ TV: Bjørn Einar Romøren hilste smilende fra sykehuset til de norske hopperne på TV 2 lørdag. Foto: TV 2

Bjørn Einar Romøren Sivilstatus: Gift, to barn. Yrke: Markedssjef i hopp (Norges Skiforbund). Meritter: To VM-gull skiflyging (lag). Åtte verdenscupseiere. 22 pallplasser. Fikk sitt internasjonale gjennombrudd med seier i Bischofshofen-rennet (2003). Personlig rekord: 239 meter (Planica).

De norske hoppgutta hoppet med «Stay strong Bjørn» på hoppdressen i Innsbruck-rennet lørdag. En støtteerklæring til deres kreftsyke kollega, som fulgte rennet fra Radiumhospitalet.

STØTTER: Det norske laget i Hoppuka med støtteerklæring til Bjørn Einar Romøren på jakkene. Daniel-André Tande (t.v.), Sondre Ringen, Marius Lindvik, Robert Johansson, Johann André Forfang, Robin Pedersen og Anders Håre. Foto: Geir Olsen

Romøren fikk konstatert en ondartet svulst i hoften i 2019, og har gått på cellegiftbehandling. Han er inne på Radiumhospitalet for tiden og så suksessen fra Bergiselbakken på TV, hvor Lindvik vant, Daniel-André Tande ble nummer tre, og Johann André Forfang tok syvendeplassen.

I en SMS til VG skriver Romøren – som alltid – med glimt i øyet.

– Som «dessverre» alle så i går, så ble det veldig rørende. At gjengen finner på det stuntet midt i Hoppuka, der det koker rundt hele laget, for så å gå opp og prestere den konkurransen de gjorde ... Jeg er veldig stolt over å jobbe med en sånn gjeng. Og det hjelper selvfølgelig veldig at de gjør det de gjør. Håper det er gjensidig hjelp i det. Godt å komme seg ut av de boblene man lever i av og til. Jeg fra min kreftboble, og de fra hoppboblen, sier Romøren.

Hoppkongen Gregor Schlierenzauer (53 verdenscupseire) og vinner av Hoppuka to ganger understreker overfor VG at han følger med på Romørens kamp mot den livstruende sykdommen.

– Jeg vet at han er en virkelig fighter. Og jeg husker godt hvor tøff han var da han hoppet til verdensrekorden i Planica. Jeg ønsker ham alt godt, og jeg ber om at han må bli frisk igjen, sier Gregor Schlierenzauer.

Den tyske hoppstjernen Martin Schmitt (VM-gull og 28 verdenscupseire), som også er ekspertkommentator for Eurosport, sier til VG at det gjorde inntrykk på ham at de norske hopperne hyllet Romøren i Innsbruck.

– Jeg er fullstendig klar over at dette er hans livs tøffeste kamp. Bjørn Einar en så tøff og positive type at jeg er sikker på at han blir kvitt denne fordømte kreften, sier Martin Schmitt.

Publisert: 06.01.20 kl. 10:46

