VINNER: Eirin Maria Kvandal vant NM i hopp i Trondheim for fem dager siden. Foto: Geir Olsen

Norsk 19-åring med hoppsensasjon – tok sin første verdenscupseier i karrieren

Eirin Maria Kvandal (19) hadde aldri tatt poeng i verdenscupen tidligere. I Slovenia tok hun en svært sensasjonell seier.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er helt uvirkelig, sier Kvandal til VG.

Kvandal lå på andreplass etter første omgang, men hoppet 2,5 meter lenger enn Klimec i andre omgang og sikret sin første verdenscupseier i karrieren.

– Jeg prøvde å bare fokusere på det jeg skal gjøre. Det var ikke vits å prøve på noe.

Hopplegenden Anette Sagen er i likhet med Kvandal fra Mosjøen og har vært et stort forbilde for 19-åringen.

– Det er helt fantastisk. Det er vel andre verdenscuprennet hennes, så dette synes jeg var utrolig gøy, sier Sagen.

– Jeg har sett henne mange ganger fra hun var veldig liten. Jeg har jo prøvd å følge med siden hun var liten og det er utrolig artig.

HOPPTALENT: Eirin Maria Kvandal poserer med NM-gullet hun vant «på hjemmebane» i Granåsen. Foto: Geir Olsen

Ikke nok med det: Kvandal har aldri tidligere engang tatt poeng i verdenscupen.

– Det er ekstremt imponerende. Hun har hoppet bra over tid, så sånn sett er det ikke overraskende at hun er i form nå. Man så i NM at hun har et stort potensial, men at hun skulle vinne her er ekstremt imponerende.

– Anette Sagen syntes ikke at det var så sjokkerende?

– Det var ganske overraskende for meg, sier Kvandal – og fortsetter:

– Jeg har en fantastisk treningsgruppe med to fantastiske trenere som har hjulpet meg utrolig mye, sier Kvandal, som er fra Mosjøen, men bor i Trondheim.

For fem dager siden gikk hun til topps i NM i Granåsen. Nå viste hun seg frem også på den største scenen. Da hun hoppet i Ramsau før jul ble hun nummer 33.

– Dette var første gang du tok poeng, så da tenkte du like gjerne at du kunne vinne?

– Hvorfor ikke? ler Kvandal, som kom inn på landslaget i år.

Østerrikske Marita Kramer ble nummer tre.

Maren Lundby ble nummer fem, mens Thea Minyan Bjørnseth ble nummer åtte. Silje Opseth ble nummer 15.