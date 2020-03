INNE-HOPPER: Marius Lindvik ble på hotellrommet i Holmenkollen. Vinden gjorde det umulig å hoppe i Raw Air. Nå spørs det om årets hoppkomet også går glipp av VM i skiflyging. Foto: Terje Bendiksby

VM i skiflyging kan bli avlyst

HOLMENKOLLEN (VG) Raw Air i Holmenkollen blåste bort søndag. Nå er det fare for at VM i skiflyging om ti dager blir avlyst etter at coronavirusalarmen har gått i Slovenia

For mindre enn 10 minutter siden

– Det blir tatt en avgjørelse torsdag hvilket VM det blir, eller om det blir VM i det hele tatt, sier Tomi Trbovc, samfunnskontakt i det slovenske skiforbundet til VG.

Det er påvist coronasmitt i Slovenia – som grenser til Italia – og monsterbakken i Planica ligger bare 500 meter i luftlinje fra den italienske grensen. Det er i Italia, og spesielt i Nord-Italia, at coronaviruset har spredd seg som ild i tørt gress.

PLANICA-BOSS: Tomi Trbovc er bekymret. Sloveneren er redd for at VM i Planica ryker. Her er han avbildet under forrige VM i Oberstdorf. Foto: Bjørn Arne Johannessen

Ifølge Tomi Trbovc har slovenske myndigheter allerede bestemt at innendørsarrangement med over 500 tilskuere ikke er tillatt inntil videre. Det betyr blant annet at alle VIP- og ølteltene som er planlagt i forbindelse med verdensmesterskapet i Planica er utelukket.

Raw Air Oslo/Holmenkollen (6.-8. mars). Lillehammer (9.-10. mars). Trondheim (11.-12. mars). Vikersund: (13.-15. mars). Vis mer

Han opplyser at mellom to og tre tusen norske hoppfans er ventet til VM (19. – 22. mars). Det er imidlertid mye som tyder på at de må holde seg hjemme. Men de er ikke alene. Det er ventet 50.000 tilskuere til den berømte monsterbakken under VM-dagene.

les også Norge vant overlegent i laghopp: – Kjedelig at det er ingen som jubler

– For øyeblikket vet vi ingenting sikkert. Vi er i daglig dialog med slovenske helsemyndigheter, og Det internasjonale skiforbundet (FIS) vedrørende utfallet. Men torsdag blir det en avgjørelse, sier Trbovc.

Han er åpenbart lei seg når VG snakker med ham.

– Dette er bare trist. Vi har jobbet enormt for et vellykket VM i Planica, sier Trbovc.

les også Avlyste folkefesten for å unngå T-bane-smitte – «Kollen-ekspressen» går likevel

Ved siden av den pågående hoppturneringen Raw Air (Oslo, Lillehammer, Trondheim og Vikersund) er VM ansett som sesongens høydepunkt i det internasjonale hoppsirkuset. I forrige VM (Oberstdorf) for to år siden vant Norge gull i lag og individuelt (Daniel-André Tande).

Landslagstrener Alexander Stöckl måtte konstatere at vindforholdene i Holmenkollen var uforsvarlige søndag ettermiddag. På vei tilbake til Holmenkollen Park sa han dette om VM i skiflyging.

– Vi forbereder oss som om det går etter planen, men nå må vi bare avvente. Blir VM avlyst eller går uten ublikum vil det være veldig surt. Planica er alltid et topp arrangement med et fantastisk publikum som skaper enorm stemning, sier Alexander Stöckl.

PS! Kvinnenes renn i Raw Air blir forsøkt avviklet kl 18.00

Publisert: 08.03.20 kl. 16:58

Fra andre aviser