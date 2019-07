GODE BUSSER: Arne Scheie og Bjørn Einar Romøren fotografert i forbindelse med TV-aksjonen i 2009. Foto: Trond Solberg

Arne Scheie om Romøren: – Er det en som har guts til å komme gjennom dette, er det han

Bjørn Einar Romøren (38) får lykkeønskninger fra gamle venner i hoppbakken, etter at han tirsdag fortalte om kreftdiagnosen.

Det var til Se og Hør han tirsdag fortalte at han har en ondartet svulst i hoften. En svulst som ikke har spredt seg, men han må likevel belage seg på 40 uker med cellegiftbehandling.

– Han er sta

Arne Scheie var NRKs hoppkommentator gjennom alle Romørens aktive år som skihopper og ble godt kjent med 38-åringen.

– Er det en som har guts til å komme gjennom dette, er det han. Han har oppnådd veldig mye før, og jeg håper han klarer det igjen, sier Scheie, som trekker frem verdensrekorden Romøren satte i Planica som et av høydepunktene.

– Jeg har ikke visst det før i dag selv. Det kom som et sjokk på meg. Det er bare trist, jeg håper dette går bra, og at han kommer seg fort til hektene, sier tidligere skihopper Anders Jacobsen, som forteller at han har hatt kontakt med Romøren på meldinger, etter at nyheten om kreftdiagnosen kom tirsdag morgen.

– Han er så sta. Er det en som kommer seg gjennom dette, er det han, fortsetter Jacobsen.

Den tidligere polske storhopperen Adam Malysz sender sine lykkønskninger:

– Det er trist å få denne informasjonen om Romørens sykdom. Jeg ønsker deg styrke, utholdenhet og optimisme i disse vanskelige ukene. Jeg håper og tror at det vil ende godt, skriver polakken på Facebook.

– Et forbilde

Jacobsen og Romøren var flere år sammen på det norske hopplandslaget.

– Bjørn Einar var på laget da jeg kom inn. Han var en profil og et forbilde da jeg kom inn på laget, forklarer Jacobsen.

Dagens topphoppere er også godt kjent med Romøren. De kom tirsdag kveld til Polen, der de skal konkurrere til helgen.

– Det er fryktelig kjedelig. Romøren er en kar alle på laget er veldig glad i. Han sprer mye godt humør, og gjør en kjempegod jobb for det norske hopplandslaget, sa Daniel-André Tande til NRK før avreisen.

Nyheten om Romørens kreftsykdom har også blitt bredt omtalt i aviser i Tyskland, Østerrike, Sveits og Polen.

LAGKAMERATER: Anders Jacobsen og Bjørn Einar Romøren i Vikersund i 2010. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Publisert: 16.07.19 kl. 21:44