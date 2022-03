SKUFFET: Silje Opseth uttrykte sin frustrasjon allerede før rennet om at tilskuerne forlot hoppbakken. I finaleomgangen skuffet hun med et svakt andrehopp.

Opprørt over tilskuerflukt i kvinnenes Raw Air: − Trist

Nesten alle de fremmøtte som fikk med seg at Halvor Egner Granerud ble beste norske herre på en fjerdeplass torsdag ettermiddag hadde forlatt Lysgårdsbakken da kvinnene omsider skulle i aksjon.

Av Daniel Nerli Gussiås

Silje Opseth, som var nummer tre etter førsteomgang, endte til slutt på 8.-plass i normalbakke-rennet på Lillehammer. Men allerede før konkurransen la Opseth ut en historie på sin Instagram-profil hvor hun filmet tilskuere som forlot anlegget.

«Hvor skal dere? Rennet vårt er i ferd med å starte...», skrev Opseth.

Hun er ikke den eneste som lar seg frustrere.

Mange bekymrer seg over at kvinnehopp ikke får den oppmerksomheten det fortjener. Viaplay-kommentator Petter Tenstad var speaker under kveldens renn på Lillehammer. Mens jentene hoppet i førsteomgang, publiserte han en video på Twitter hvor man så et tilnærmet tom anlegg i Lysgårdsbakken.

– Det er ikke noen overraskelse, men det er trist å se at alle går hjem. Samtidig kan man forstå at det blir en lang dag. Det er jo kaldt, sier Tenstad til VG.

Se klippet her:

Han forteller at tilskueropplevelsen kunne vært mye bedre, dersom sentrale aktører hadde latt det skje. I kveld gikk det en time og 45 minutter fra herrene var ferdig med sitt siste hopp til kvinnene var i gang.

Tenstad er sikker på at det er der mye av nøkkelen ligger.

– Norge og den lokale arrangøren ville gjerne gjennomføre annenhver omgang. Det har vært gjort før her på Lillehammer, og da ville begge rennene vært ferdig på cirka tre timer. Slik det er nå, blir det fryktelig mye venting. Man kan håpe at dette lar seg løse i fremtiden, men man ser at kvinnehopp ikke får den oppmerksomheten det burde, sier han, før han fortsetter:

– For å komme noen vei må man tørre å satse. Der synes jeg både det norske skiforbundet og de norske TV-aktørene er gode. Dessverre er det ikke slik ute på kontinentet, og da får det ikke ordentlig fotfeste.

Kommentatoren får støtte av sin tyske kollega, Luis Holuch. Han skriver på Twitter at Raw Air er et prakteksempel på hvordan dette kunne fungert.

– Det er bare synd å se hvordan tyske TV-stasjoner ignorerer jentene helt, skriver han på mikrobloggnettstedet.

Marita Kramer vant rennet. Thea Bjørseth ble beste norske på 6.-plass. Det var også karrierebeste for henne. Anna Odine Strøm ble nummer 21.