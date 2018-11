BLID: Maren Lundby smilte fornøyd etter annenplass i verdenscupåpningen på Lillehammer. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Maren Lundby på annenplass – slik er hun blitt raskere og sterkere

HOPP 2018-11-30T18:43:09Z

LILLEHAMMER (VG) Maren Lundby (24) sesongåpnet med annenplass i verdenscupen. Men hoppstjernen tror det kommer en seier snart, fordi hun både er raskere og sterkere enn da hun vant OL-gull.

– Jeg er i hvert fall ti prosent bedre enn i fjor når det kommer til styrke og hurtighet, sier Maren Lundby til VG.

Hun har akkurat gjort unna premieseremonien på sletta i OL-anlegget på Lillehammer. Om duellen med tyske Juliane Seyfarth, som hun tapte med hele 12,6 poeng, sier hun seg fornøyd.

– Forholdene tatt i betraktning, med vind fra alle retninger, var dette bra. Jeg gjennomfører to skikkelig solide hopp. Og de to beste hoppene tar jeg ut i konkurransen, sier Maren Lundby.

I fjor sesongåpnet hun i den gamle OL-bakken med seier. Så ramlet hun ned ett hakk til to annenplasser (lørdag og søndag) i resten av hoppturneringen. Men hun vant sammenlagt.

– Det er bare å snu tallene denne gangen. Rett og slett kjøre en økning. Annenplass første dag er helt greit. Jeg henger med. Det er bare å fortsette med god hopp, sier Lundby.

Lundby bekrefter overfor VG at hun har trent annerledes foran denne sesongen. Kort fortalt går det ut på at hun har hoppet mindre på plast – kjørt tøffere fysiske økter – og tenkt at det skal gi henne et nytt løft mot konkurrentene i VM-sesongen (Seefeld i februar).

– Jeg hopper færre økter, og trener mer fysisk. Da trenger du mer tid på deg til å få restituert kroppen. Men samtidig er sommerhopping annerledes enn vinterhopping. Og jeg har følt at det er blitt for mange hopp på sommeren, og at kvaliteten på dem ikke har vært høy nok, sier Lundby om endringene.

Hun har erfart at færre hopp gir bedre kvalitet på treningsøktene. Og forteller at det gjenspeiler seg på resultater i sommerens internasjonale konkurranser ved at poengsummene er høyere enn tidligere.

– Men det at jeg har gjort ting annerledes er også det som har gjort meg litt usikker, sier Maren Lundby.

Hennes personlige trener, Jermund Lunder, sier til VG at økt treningskvalitet er stikkordet.

– Hun bruker så mye mental energi på å gjøre ting riktig at hun at må ha overskudd til å opprettholde konsentrasjonen og den råskapen som kreves over mange hopp, sier Jermund Lunder.

Han legger til at Lundby har vært veldig søkende etter forandringer. Og at mer og tøffere fysisk trening, er blitt et viktig middel, også fordi hun vil forstå gjennom treningslære hva som kan gjøre hennes til en bedre hopper.

Lundby sier til VG at hun merker at forhåpningene til henne er langt høyere enn i fjor. Ikke så rart heller. Hun vant OL-gull, verdenscupen sammenlagt, åtte rennseiere. Og ble den mestvinnende norske hopperen – uansett kjønn – i verdenscupen med 13 triumfer (hele karrieren).

Når VG spør om hvordan hun skal kopiere den glitrende fjorårssesongen. forsøker Toten-jenta å tone det ned etter beste evne.

– Den inngangen jeg ønsker, er ikke å prøve å kopiere den sesongen. Jeg føler på at nivået kommer til å være bra mye høyere til vinteren, og jeg ønsker ikke å være i forsvarerposisjonen, sier Lundby.

Verdenscup hopp kvinner fredag (HS98), 1. renn i Lillehammer-trippelen:

1) Juliane Seyfarth, Tyskland 258,8 (98,5-97), 2) Maren Lundby, Norge 246,2 (97-99,5), 3) Sara Takanashi, Japan 240,2 (88,5-94), 4) Katharina Althaus, Tyskland 234,2 (88-91), 5) Carina Vogt, Tyskland 233,4 (88-91,5), 6) Ramona Straub, Tyskland 227,8 (84,5-89,5), 7) Eva Pinkelnig, Østerrike 225,5 (89,5-84,5), 8) Lidia Jakovleva, Russland 221,3 (88,5-92), 9) Ema Klinec, Slovenia 220,1 (85,5-90,5), 10) Anna Odine Strøm, Norge 215,8 (87,5-89,5).

Øvrige norske : 27) Ingebjørg Saglien Bråten. Ikke til finaleomgangen: 38) Silje Opseth 67,6 (70,5).