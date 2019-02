Norsk debutant dundret over reklameskiltene i dramatisk VM-hopp

INNSBRUCK/OSLO (VG) Thomas Aasen Markeng (18) er på plass i Seefeld for sitt aller første VM. Debut-hoppet ble dramatisk og smertefullt.

18-åringen hadde et mislykket treningshopp, og selv om han hadde grei kontroll i selve svevet, så ble det et ublidt møte med reklameskiltene.

For i Bergisel-bakken i Innsbruck klarte han ikke stoppe, og dundret rett i reklameskiltene på toppen av bakken. Han stupte over skiltene og havnet rett i et gjerde.

– Det var et dårlig hopp. Jeg har testet litt utstyr, og det ender med at jeg hopper over gjerdet der. Det er ikke noe mer å si enn at det var en dårlig start, sier Markeng til VG.

TØFF DEBUT: Thomas Aasen Markeng under pressetreffet med hopperne i Seefeld tirsdag. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Han forteller at han fikk seg en liten smell, men at lagkameratene bare lo og ikke viste særlig sympati etter det smådramatiske fallet.

– En tøffing

– Jeg rakk ikke å tenke så mye. Det skjedde fort, og jeg landa også sånn at jeg fikk litt vondt, forteller han.

– Jeg er helt fin. Men kanskje jeg er litt støl i morgen tidlig, tillegger han.

Markeng klarte for egen maskin å ta seg ut av området.

– Han sliter med å bremse. Han kommer for fort på reklameskiltet, rekker ikke å stoppe og havner inn i TV-sonen, sier pressesjef for de norske hopperne Steinar Bjerkmann til VG i Innsbruck.

- Han er en tøffing. Alt er OK. Det var en tøff VM-debut, men han skal gjennomføre det siste prøvehoppet.

18-åringen, som i januar ble juniorverdensmester, fikk den siste VM-plassen etter at Daniel André Tande ikke ble friskmeldt i tide. Han debuterte i verdenscupsammenheng i Willingen forrige helg, og imponerte med en 26. plass.