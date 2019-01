DRESSKODE: Norges mangeårige landslagssjef i hopp, Alexander Stöckl. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Hoppsjef Stöckl: – Ingen er ute etter å ta oss

HOPP 2019-01-23T06:52:51Z

Den norske landslagstreneren Alexander Stöckl (45) tror ikke at vi har sett den siste norske hopperen bli disket etter dresstrøbbel.

NTB

Publisert: 23.01.19 07:52

Flere norske hoppere er blitt diskvalifisert på grunn av ureglementert hoppdress i verdenscupen. Det er blitt hevdet at det som er skjedd er pinlig og at det virker som om de norske hopperne er amatører.

– Vi er hele tiden på grensen. Er vi ikke det, klarer vi ikke å hevde oss, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NTB.

Han mener at det ikke er så enkelt som at man hele tiden må holde seg innen regelverket uten at grensen blir tøyd.

– Det blir som å hoppe med dårlig utstyr, og da det vil være umulig å være med i toppen. Alle nasjonene tøyer denne grensen, forklarer Stöckl.

Kontrollen som FIS har på toppen kan ofte virke streng. Norske hoppere har denne sesongen blitt diskvalifisert flere ganger. Tre ganger har det skjedd med noen av de beste, og nå sist var det Johann André Forfang som ble diskvalifisert foran sitt annet hopp i lagkonkurransen i Zakopane. Dressen han brukte ble målt til å være en centimeter for sid i skrittet.

I verdenscupåpningen ble Robert Johansson fersket med ureglementert hoppdress, og Norge ble også der disket i lagkonkurransen.

Under hoppuka ble både Robin Pedersen og Halvor Egner Granerud diskvalifisert. Alle på grunn av ureglementert hoppdress.

– Er kontrollørene ekstra nøye med Norges utøvere? Er noen ute etter å ta Norge?

– Nei, jeg føler ikke at noen er ute etter oss. Det er stor aksept innen miljøet på at dette er den rette måten for å få mest mulig rettferdighet når det gjelder utstyret og hoppdressene. Vi føler at kontrollørene er fair, og at de er mest mulig rettferdige overfor hopperne. Bare se på Markus Eisenbichler. Han var i teten under hoppuka og ble diskvalifisert i det neste rennet, sier Stöckl.

Landslagstreneren sier at både ledelsen og utøverne er innstilt på å unngå å bli disket flere ganger.

– Vi må ta noen grep framover. Utøverne må være ekstra nøye når de tar i bruk en ny dress med målene og skrittmålingen. Vi må sørge for at vi er innenfor regelverket og at vi samtidig er konkurransedyktige, sier Stöckl.

Onsdag setter de norske hopperne seg på flyet til Sapporo for de to neste verdenscuprennene i Japan.