Lundby om VM-dramaet: – Tør ikke tenke på det

SEEFELD (VG) Her kunne det endt med knall og fall for Maren Lundby (24). Og i verste fall hadde VM vært over for hoppdronningen.

– Jeg opplevde det som et bra hopp, og så skjer ting veldig fort i landingen der. Det er mye krefter i sving på et så langt hopp, så når jeg klinker den ene skien i den andre, holder jeg på å gå over ende, sier Maren Lundby .

Hun snakker om det fantastiske førstehoppet i lagkonkurransen. Det som endte med 108 meter (bakkerekord for kvinner). Men med en landing – og en utkjøring – som satte en støkk i langt flere enn bare de i hopplandslaget.

For et år siden hoppet hun også bakken helt ned – i Pyeongchang dagen før dagen – men falt brutalt og skadet seg. Det skjedde mirakuløst nok ikke i bakken i Seefeld.

Når VG spør henne – etter bronsemedaljen i lag sammen med Ingebjørg Saglien Bråten, Silje Opseth, og Anna Odine Strøm – om det var «flaks eller gode skiferdigheter» som reddet henne svarer hun.

BRONSEJENTENE: Ingebjørg Saglien Bråten, Silje Opseth, Maren Lundby og Anna Odine Strøm studerer VM-bronsen etter laghopp. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Det er en god blanding. Det skyldes nok at jeg har stått mye på ski og lekt meg mye helt siden jeg var liten. Men det er en god porsjon flaks oppi det hele, sier Lundby.

Toten-jenta er storfavoritt til å vinne VM. Hun er i superform. Og har vunnet ni renn i verdenscupen i vinter.

– Hvordan hadde kroppen din vært foran onsdagens VM-øvelse (individuelt) hvis du hadde ramlet der?

– Forhåpentligvis hadde det gått bra, men det vet man aldri. Jeg tør egentlig ikke tenke på det, sier Lundby.

Sportssjef Clas Brede Bråthen grøsset av hendelsen. Han sto ikke langt unna skrekkfallet i Pyeongchang-OL. Nå fikk han den samme vemmelige følelsen tilbake.

– Jeg tenkte at det gikk bra til slutt i OL i fjor, men til helvete i år. Det rare er hvor mye du får tenkt i løpet av et sekund, og ser for deg at kneet går ut. Det er hoppere som har ødelagt seg for resten av karrieren etter slike utkjøringer. Maren ble reddet av fysikken og ferdighetene der, sier Clas Brede Bråthen.