Halvor Egner Granerud fotografert i Bergisel-bakken i Innsbruck onsdag.

Halvor Egner Granerud mistet 12,8 poeng til Kubacki - Stöckl forbannet på juryen

En «litt forbannet» landslagssjef Alexander Stöckl mener at juryen ga Dawid Kubacki en gave i 1. omgang i Innsbruck. Polakken tok inn 12,8 poeng av forspranget fram til Halvor Egner Granerud totalt i hoppuka.

Før Kubacki skulle hoppe i omgangens siste duell, valgte nemlig juryen å gå ned ytterligere på farten.

– Det var rart. En gave til Kubacki fra juryen, sier Stöckl til TV 2.

– Med samme forhold og samme bom som Kubacki er jeg sikker på at Granerud hadde ligget foran Kubacki, sier landslagssjefen skråsikkert til rettighetshaveren.

Stöckl har også gitt klar beskjed til juryen om at i finaleomgangen må alle de beste hopperne få samme fart.

Hoppuke-eneren Granerud hadde utur med vinden og mistet altså 12,8 poeng til Dawid Kubacki i 1. omgang i Innsbruck.

Nordmannen hadde 26,8 poeng å gå på til Kubacki foran de to siste rennene i hoppuka. Etter det første hoppet i Innsbruck er forspranget nesten halvert – før finaleomgangen er avstanden 14 poeng.

Granerud hoppet 123 meter, mens polakken landet på 127 meter.

– Det er et helt all right hopp. Tunge forhold og vanskelig å holde langt, sier Granerud til TV 2.

– Jo, jeg kjenner på presset, men jeg går ikke rundt og tenker på det.

Marius Lindvik hoppet 128 meter og er beste nordmann etter 1. omgang. Han ligger på 4. plass, mens Granerud er nummer seks. Kubacki er i klar ledelse.

Det er trøblete forhold i Bergiselbakken onsdag. Vinden snur stadig.

Halvor Egner Granerud hoppet bare 116 meter i kvalifiseringen tirsdag - men var tilbake som bestemann i prøveomgangen i Innsbruck: Han landet på 129,5 meter og var lengst av samtlige. Dawid Kubacki var nest best med 127 meter.

Nordmannen er altså 26,8 poeng foran Kubacki etter to renn av den tysk-østerrikske hoppuken. Han har gode muligheter til å skaffe Norge den første sammenlagttriumfen siden Anders Jacobsen i 2006/2007.

FØRSTEHOPP: Halvor Egner Granerud i aksjon i Innsbruck onsdag.

Bergiselbakken har alltid betydd trøbbel for Halvor Egner Granerud. Det har vært en marerittbakke:

2016/17: 34.

2017/18: 21.

2018/19: Disket.

2020/21: Deltok ikke.

2021/22: 15.

2022/23: Avlyst (nummer 22 i kvalifiseringen).

I løpet av de 70 første utgavene har bare tre hoppere vunnet samtlige fire renn i samme hoppuke:

Tyske Sven Hannawald i 2001/02, polske Kamil Stoch i 2017/18 og japanske Ryoyu Kobayashi i 2018/19.

Johann André Forfang vant duellen med Daniel-André Tande - men begge gikk videre til finaleomgangen.

Robert Johansson var nær ved å miste kontaktlinsen på den ene siden i tilløpet i kvalifiseringen tirsdag. Onsdag vant han duellen sin og er klar for finaleomgangen.

Anders Fannemel hoppet bare 106 meter og kommer ikke til finaleomgangen.

Kristoffer Eriksen Sundal hadde elendige vindforhold og hoppet bare 102,5 meter. Også han er utslått.

Bakkerekorden er på 138 meter og tilhører østerrikeren Michael Hayböck.

PS: Hoppuka avsluttes i Bischofshofen fredag.