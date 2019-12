Hopp-kometen ute i ett år: Korsbåndet er røket

Hopp-kometen Thomas Aasen Markeng (19) er ute for resten av vinteren etter fallet i Klingenthal.

Oppdatert nå nettopp

Korsbåndet i det venstre kneet er røket, kom det fram på en pressekonferanse tirsdag.

– Korsbånd og menisk er av, dessverre. Jeg må forvente ett år uten hopping.

– Jeg skal opereres kl. 07.15 onsdag morgen. Det er hardt, det er tungt. Men jeg skal bite tennene sammen og komme sterkere tilbake, sier Markeng.

19-åringen fikk plutselig en voldsom og illevarslende vridning i kneet etter landingen i sitt første hopp i Klingenthal i helgen.

– Det er kjipt å måtte stå her. Det er krevende, ikke minst for utøveren, men for hele systemet å oppleve en sånn situasjon, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

– Det er alltid feil tidspunkt, men det er ekstra når en opplever som en utøver som har sin beste sesong.

Markeng dro hjem til Norge sammen med resten av hopplandslaget mandag - og så bar det rett til spesialister ved Olympiatoppen i Oslo. Han ble MR-undersøkt, og svaret var altså nedslående.

Thomas Aasen Markeng * Født: 18. juni 2000 (19 år) * Klubb: Lensbygda. * Verdenscupen: Debuterte i Willingen i 2019. 5.plass som beste individuelle resultat (Nizjnij Tagil). * NM: 2 gull (normalbakke og lag).

Han støttet seg til krykker og hadde støtteskinne rundt sitt skadede kne etter sykehussjekken i Tyskland søndag.

Det har vært flere kneskader i hoppsporten i det siste. Anders Fannemel røk korsbåndet i sommer og har fått spolert hele sesongen. Daniel-André Tande mistet VM sist vinter som følge av en skade i kneet.

– Vi må finne ut om det er noen sammenheng, eller om det er tilfeldig, sier Stöckl på pressekonferansen tirsdag.

– Det er bekymringsfullt. Vi skal gjøre så godt vi kan for å prøve å unngå dette i fremtiden. Vi bruker Olympiatoppens eksperter på skadeforebygging og grunntrening.

NRK-eksperten Johan Remen Evensen tror at de skjeve stagene bak på bindingen kan være årsak til kneskadene. Evensen mener at disse bør forbys.

Markeng lå an til å få sitt store internasjonale gjennombrudd denne vinteren. Han var med også med i VM i fjor, men ble da nummer 20. Han slo den gang kollbøtte over reklameplakatene.

Publisert: 17.12.19 kl. 10:32 Oppdatert: 17.12.19 kl. 10:49

Mer om

Flere artikler