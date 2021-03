Kommentar

Årets beste sportsnyhet

Av Leif Welhaven

Daniel-André Tande er ved full bevissthet. Foto: Geir Olsen

Uansett hva norske idrettshelter måtte prestere i 2021, finner årets mest gledelige idrettsøyeblikk nå sted i en sykeseng i Ljubljana.

Det er lett å smile av det legendariske resonnementet til den tidligere Liverpool-manageren Bill Shankly om at fotball er noe langt mer alvorlig enn liv og død. Men heldigvis er virkeligheten en helt annen hva gjelder all type idrett.

Det skjer nemlig noe helt spesielt med samholdet i idretten, som viser hvor mye fellesskap og omsorg som ligger bak noe som normalt handler om konkurranse, de gangene det inntreffer noe av graverende art.

Det var så uvirkelig vondt å se hva som skjedde med en av norsk vintersports fremste kjernekarer, da uhellet var ute i skiflygingsbakken i Planica.

Tiden fra den tidligere olympiske mesteren mistet kontrollen til han gikk i bakken, føltes som en evighet.

Her får Daniel-André Tande en rørende hilsen fra gode kolleger. Foto: AP

For oss utenforstående var frykten til å ta og føle på om hvordan dette ville ende, og det er ikke mulig å forestille seg hvor tøff opplevelsen på ha vært for Clas Brede Bråthen og det norske hoppmiljøet.

Derfor er det tilsvarende gledelig å registrere nyhetene som nå kommer fra Slovenia. Skiforbundet har vært flinke til å komme med regelmessige og respektfulle oppdateringer fra utviklingen i sykesengen, der den 27 år gamle hopperen altså har vært lagt i et kunstig koma etter å ha blitt fraktet bort fra hoppanlegget.

Daniel-André Tande falt stygt i Planica, Foto: Grzegorz Momot / PAP

Lørdag startet en gradvis oppvåkningsprosess, og nå er nær familie på plass hos Tande i Ljubljana. Derfra rapporteres det om at hopperen er ved full bevissthet og at han prater med moren og kjæresten. Hoppsjefens ord om at han er “hvis det er noen skala, er jeg maksimalt lettet” er vel omtrent så presist som det er mulig å beskrive utviklingen.

Familien kommer da også med lovord til leger, helsevesen og det norske hoppmiljøet, og beskriver at Tande er blitt «behandlet som en konge».

Ulykken er en påminnelse om hvor skjørt både livet som sådan og idretten kan være. Uansett hvor erfaren og teknisk skolert man er, har man aldri noen hundre prosent garanti for at alt går bra.

Dette vet selvsagt både hoppere, alpinister og andre som holder på noe med hastigheter og/eller høyde ekstra godt, og en viss risiko vil derfor alltid være til stede. Men heldigvis er det bare helt unntaksvis at det oppstår noe helsefarlig, og nå er det enda godt at Daniel-André Tande etter forholdene ser ut til å ha klart seg så bra.

Om det er én ting som er sikkert, så er det hvor helhjertet hoppmiljøet kommer til å slå ring om ham på veien videre. Det er en av flere grunner til at den beste nyheten er hva som kommer ut av noe som kunne endt på helt annet vis.

God bedring!