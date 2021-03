IKKE IMPONERT: Alexander Stöckl. Foto: Geir Olsen

Stöckl kritiserer juryen etter Lindvik-hopp: − Ekstremt misfornøyd

Marius Lindvik ble sendt ned skiflyvningsbakken i Planica til tross for usikre forhold. Landslagssjef Alexander Stöckl mener nordmannen burde fått tid til å starte på nytt.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er ekstremt misfornøyd med jobben til juryen. Jeg spurte dem tre ganger om han (Marius Lindvik) kunne få forberede seg på nytt. Det var trenere fra flere nasjoner som sa at her må vi ta en pause, hvis ikke slutter vi alle sammen. Så det var en del misnøye med juryen. De prøver å presse gjennom en omgang og det begynner å bli farlig, sier han til NRK.

Rennet ble til slutt avlyst som følge av de utfordrende vindforholdene.

Lindvik var den andre nordmannen som satte utfor i lagkonkurransen i den slovenske skiflyvningsbyen Planica, men måtte vente lenge for å få klarsignal grunnet enorm oppdrift i bakken.

Seks ganger gikk han ut på bommen før han så ble hentet ut igjen, og Stöckl mener at eleven ble tydelig nervøs av usikkerheten. Østerrikeren mener at Lindvik burde fått anledning til å starte forberedelsene på nytt.

les også Johansson med kjempehopp i Planica – Geiger seiret

– Jeg er bare glad for at han (Lindvik) klarte å komme seg ned bakken. Du ser at Robert er nervøs også. Dette er håpløst, sier Stöckl videre.

– Det var ganske håpløst. Jeg ble sittende med alt utstyr på og kjente ikke beina mine der. Utstyret sitter ikke stramt nok til at jeg skal få hoppe de lengdene som skal til. Det var tøft å sitte på toppen der, sier Lindvik til NRK.

Sandro Pertile er rennsjef i det internasjonale skiforbundet (FIS) og sier til statskanalen at de skulle løpende vurdere værforholdene i Slovenia. Det endte med at rennet ble avlyst litt over halv tolv lørdag formiddag.

Søndag er det duket for individuell avslutning av verdenscupen.

PS! Daniel André Tande vekkes langsomt fra kunstig koma i løpet av dagen i dag. Han er på sykehuset i Ljubljana etter sitt stygge fall torsdag.