KAN VINNE: Halvor Egner Granerud kan sikre Norges første Totalseier i hoppuka på 16 år fredag.

Granerud vant Bischofshofen-kvalifiseringen med nytt kjempehopp

BISCHOFSHOFEN (VG) Halvor Egner Granerud (26) viste klasse i kvalifiseringen og har fredag alle muligheter til å sikre Norges første totalseier i hoppuka på 16 år.

Granerud leverte nok et kruttsterkt hopp i krevende vindforhold da han svevde 137 meter. Sammenlagtlederen i hoppuka vant kvalifiseringen foran polske Dawid Kubacki og slovenske Anze Lanisek på annen- og tredjeplass.

– Det er fint. Spesielt godt å vinne med et hopp jeg ikke var superhappy med, sier Granerud til TV 2.

Han har 23,3 poeng ned til Dawid Kubacki (32) og i praksis er det bare disse to det handler om.

Nordmannen lå an til å miste store deler av ledelsen ned til Kubacki etter første omgang i Innsbruck - men presterte et supersvev i finaleomgangen og tapte bare 3,5 poeng til polakken.

– Jeg kjente en fin lettelse etter Innsbruck, sa Granerud til TV 2 før to treningshopp og kvalifisering torsdag.

– Jeg har gode minner herfra i fjor da jeg var på pallen, fortsetter hoppukelederen.

– Jeg kjenner trykket. Uansett hvor jeg beveger meg, er kameraene rettet mot meg. Men det er en situasjon jeg har opplevd etter hvert.

Norge har ikke hatt sammenlagtvinneren i hoppuka siden Anders Jacobsen i 2006/2007.

Granerud har plasseringene 1–1–2 i de tre første rennene, Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck. Landslagssjef Alexander Stöckl uttalte i Innsbruck at juryen favoriserte Kubacki i 1. omgang, ga polakken en «gave» og at Granerud hadde vunnet også der om han hadde hatt like forhold. Juryen gikk ned på farten før Kubackis førstehopp.