GOD INNTEKT: Halvor Egner Graneruds fantastiske sesong har også ført til en god inntektsstrøm. Foto: Grzegorz Momot / PAP

Graneruds drømmesesong: Hoppet inn over 1,6 millioner kroner

Halvor Egner Granerud (24) slet i hoppbakken i fjor og «levde på sparebluss». Lørdag tok han sin niende verdenscupseier for sesongen og den gode sesongen har ført til en langt tykkere lommebok.

Publisert: Nå nettopp

– Natt og dag.

Det sier Halvor Egner Granerud til VG om forskjellene i den økonomiske situasjonen fra forrige sesong til denne under en digital pressekonferanse etter lørdagens seier.

Den økonomiske oppturen kommer kjærkomment for Granerud, som tidligere har snakket om hvordan han tømte sparekontoen i fjor og som i sommer også jobbet som tilkallingsvikar i en barnehage.

– I fjor levde jeg på sparekontoen og i år er det mye trafikk fra brukskonto over til sparekonto. Det er en veldig stor forskjell. Den største forskjellen er at jeg ikke trenger å ta økonomiske hensyn når jeg for eksempel er på matbutikken eller skal vurdere om jeg skal gjøre noe jeg har lyst til å gjøre, sier Egner Granerud til VG.

les også Egner Granerud vant for niende gang: – Hvem skal stoppe den mannen?

I verdenscupen har han denne sesongen hoppet inn 173 000 sveitsiske franc – tilsvarende 1 641 425 norske kroner. Forrige sesong hoppet han til sammenligning inn 800 sveitsiske franc – 7590 norske kroner – i verdenscupen.

– I fjor levde jeg på sparebluss. Det var hele tiden å prøve å leve billigst mulig, sier han.

Enn så lenge har han ikke latt seg rive med av pengene.

– Jeg kjøpte meg ulltøy da jeg var i Lahti og vi måtte dra videre. Da kjøpte jeg meg ullundertøy, underbukser og sokker for 2500. Da følte jeg meg ganske gæren. Det er det jeg har brukt pengene mine på så langt, sier han med et smil.

les også E-posten til Stöckl endret alt for hoppkometen

Nordmannen tror pengene både kan ha en positiv og en negativ effekt på veien videre.

– Jeg får mer ro, men samtidig er det fort gjort å bli komfortabel.

– Jeg har ikke hatt så mye penger i banken før, men jeg tror en god start er å være observant på at det kan være en utfordring, sier Granerud.

Granerud har de siste ukene snakket om at han mer eller mindre har tatt et nytt steg. Det har resultert i tre overlegne seirer de siste tre rennene, i tillegg til at han nesten vant med fall i Lahti.

– Det er veldig digg å vite at hvis jeg tar ut de aller beste hoppene mine, så kan jeg være ti poeng bedre enn neste beste hopper under helt like forhold. Det gir mye selvtillit, sier Granerud.

les også Granerud vil lære av Lundby og Riiber: – Nysgjerrig på hva som går gjennom hodene deres

Med ni verdenscupseirer er han allerede forbi den tidligere norske herrerekorden til Roar Ljøkelsøy på syv verdenscupseirer i løpet av en sesong. Maren Lundby har den norske rekorden med tolv seirer, mens Petr Prevc tilbake i 2015/16-sesongen vant hele 15 verdenscuprenn.

– Det er jo mulig. Det er ti renn igjen. Jeg tror det skal ekstremt mye til. To av de ti rennene er i Zakopane, hvor det ikke gikk så bra tidligere i vinter. Jeg blir veldig overrasket om jeg klarer å henge med i tetkampen der. Da er man nede i åtte renn og seks seirer på åtte renn høres litt meget ut, sier Granerud om rekordjakten.

– Jeg har smugtittet litt på den topplisten og sett at hvis man kommer opp på elleve seirer, så er man oppe topp fem. Målet får først være å nå tosifret og så elleve hvis jeg får til ti. Ta det én seier av gangen.