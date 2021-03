FORTSATT I VM-BYEN: Halvor Egner Granerud sitter i karantene i Tyskland etter at han fikk konstatert corona-smitte under VM. Foto: Lise Åserud, NTB

Corona-smittet Egner Granerud: − Har vært litt redd

En uke etter at Halvor Egner Granerud fikk konstatert corona-smitte innrømmer 24-åringen at han har vært redd.

Av Jostein Magnussen

– Jeg har vært litt redd. Det er ikke noe kul sykdom å få. Jeg har vært nervøs for at ting skulle utvikle seg gærne veien, men heldigvis gikk det ikke så veldig lang tid før jeg begynte å føle meg bedre. Da ble jeg roligere til sinns. Nå er jeg optimistisk og tenker at jeg har kommet meg over det verste, sier hopperen til VG.

24-åringen er forberedt på at han kan bli plaget av senskader.

– Det er noe jeg er redd for, og jeg kommer til å ha tett dialog med Olympiatoppen og lege i forhold til hva som er fornuftig med tanke på å bygge opp den fysiske formen igjen. Hvordan vi gjør det må jeg diskutere nøye med helsepersonell først. Nå er jeg så forsiktig som mulig og holder meg i ro uten å belaste noe som helst. Jeg må ta tiden til hjelp, sier Granerud.

Han har nå flyttet ut av hotellet og har fått lånt en leilighet av en tysk hoppleder i Oberstdorf. Der blir han til karantenen er over om en drøy uke.

Selv om verdenscupvinneren er på bedringens vei, vet han fortsatt ikke om han blir å se i gigantbakken i Planica om to uker. I utgangspunktet ønsker han å hoppe, men:

– Det er planen akkurat nå, så er Planica en stor og skummel hoppbakke så jeg vil hoppe dersom jeg føler meg klar. Det avhenger litt av hvor godt jeg kan få trent i forkant og om jeg får muligheten til å hoppe i forkant. Det frister ikke veldig å gå rett til Planica etter 14 dager som sofagris, men jeg håper jeg klarer å komme meg i form slik at jeg kan delta.

Fortsatt er det en gåte for Egner Granerud hvor han ble smittet.

Slapp og sliten

– Jeg har ingen teori om hvor jeg har blitt smittet og hvordan det har gått til. Det er ingen enkelthendelser hvor jeg har vært uforsiktig. Den beste teorien er at jeg har blitt smittet på reisen fra Romania. Det var ikke slik at jeg var kjempenervøs for at jeg skulle teste positivt da jeg testet. Jeg følte meg bare sliten, forteller han.

Granerud sier han har vært slapp og sliten.

– Jeg har vært veldig, veldig slapp og sliten. Det er det tydeligste, så har jeg hatt lett hoste og vært litt kortpustet. Det verste har vært at jeg har vært innmari sliten.

At han nå kan bevege seg utendørs har «hjulpet veldig på humøret».

– Det går mye bedre. Jeg føler meg piggere i dag enn i går, sier 24-åringen. Nå vil han snakke med tyske helsemyndigheter for å få en avklaring på hva som skjer videre.