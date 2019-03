Det har vært en vond vinter for Alexander Stöckls hoppherrer. Sammen med hoppsjef Clas Brede Bråthen jobber treneren med å finne igjen suksessformelen. Men på tampen av VM ble det en opptur - i mixed. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Kommentar

Stöckl snur skuta!

Det meste av vinteren har vært et mareritt for de norske hoppherrene. Men trener Alexander Stöckls saldo er så markant i pluss at han fortjener god tid på å finne en ny seiersoppskrift.

Publisert: 02.03.19 19:58







I et vilt sterkt verdensmesterskap sett med norske øyne, har herrer som hopper vært unntaket fra regelen om at alt går Norges vei.

Men helt på tampen ble det jammen meg en medalje - i den lovende øvelsen mixed - etter at Andreas Stjernen hoppet inn bronsen.

Det er kanskje ikke verdens aller største plaster på et hoppsår, men likefullt en psykologisk viktig opptur, som åpenbart har en lettende efffekt.

Nå gjelder det for Alexander Stöckl å få positivitet og selvtillit tilbake i gjengen, som han har gjort oss bortskjemte med at presterer, og samtidig lete grundig videre etter svar på spørsmålene om hvorfor det butter.

Den karismatiske østerrikeren med språkøret har vært et funn for norsk hoppsport etter at han kom til landet.

Så sent som forrige vinter kunne han blant annet juble over en glitrende fangst under OL i Pyeongchang, og ikke minst hva gjaldt VM i skiflyging.

Han har kontrakt til og med 2022, da det er OL i Beijing, og da må vi håpe at nivået er et annet enn vi har sett de siste månedene.

Det er nemlig et eller annet med et uttrykk Øystein Sunde lanserte allerede i 1971: Året det var så bratt.

Rent bokstavelig holder ikke assosiasjonen for en idrett som beveger seg kjapt nedover, men innholdsmessig har vinteren vært som en eneste lang motbakke for Stöckl & co.

Hele miljøet har søkt høyt og lavt etter svar på hva som har gått galt, med det har ikke lykkes å knekke koden, i en gren der ørsmå marginer og justeringer kan skille suksess fra fiasko.

Så langt denne vinteren er én verdenscupseier på herresiden selvsagt for tynt. Legger vi til at Norge har plassert seg på verstingtoppen hva gjelder å bli disket på grunn av hoppdressene, er summen av hodebry tiltagende på herresiden.

Hjem fra Seefeld tar troppen med seg en haug med oppgaver, mens det heldigvis var oppturer for miljøet rundt prestasjonene på kvinnesiden.

Nå handler det om å få tilbake troen på at det går, få slutt på dressforstyrrelser, saumfare hvordan jobben gjøres for å søke etter forbedringer - og starte snuoperasjonen for den mannlige delen av norsk hoppsport.

Og den jobben tyder alt på at Alexander Stöckl er rett mann til å utføre.