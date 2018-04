Slik er Stöckls nye «gull-plan» for hopperne

GULLGLIS: Alexander Stöckl intervjues av VG under Raw Air i Vikersund i mars. Foto: Bjørn S. Delebekk

OL-gull, to VM-gull i skiflyging og beste nasjon i verdenscupen. Noe mangler likevel etter suksessvinteren, ifølge Alexander Stöckl (44).

Nå angriper landslagstreneren Hoppuka .

– Vi hadde et hårete mål om å vinne OL-gull i lag. Det klarte vi. Vi er gode i lagkonkurranser, og i mesterskap. Men vi sliter i turneringer, sier Alexander Stöckl.

Fakta Norske hoppukevinnere Olaf B. Bjørnstad, Toralf Engan, Torgeir Brandtzæg, Bjørn Wirkola (tre ganger), Ingolf Mork, Espen Bredesen, Sigurd Pettersen og Anders Jacobsen.

Han medgir at Hoppuka – som Norge ikke har vunnet siden 2007 (Anders Jacobsen) – er kommende sesongs store mål. Det var nære på i fjor. Men den mye omtalte bindingstabben til Daniel-André Tande i det siste og avgjørende hoppet i Bischofshofen knuste drømmen.

– Vi har satt oss et hårete mål om å ha vinneren av Hoppuka. Men skal vi klare det så må vi ha utøvere som er optimalisert, at de er i stand til å ta ut sine beste hopp i alle fire konkurranser, sier Stöckl.

Men han vet at det ikke er enkelt. Den polske superstjernen Kamil Stoch vant «Grand Slam» i år – og kopierte Sven Hannawald fra 2002 – med fire rennseiere.

På spørsmål fra VG hva Norge konkret skal gjøre for å vinne den tysk-østerrikske hoppuken (arrangert siden 1953), kanskje den mest prestisjetunge pokalen i hoppsirkuset, har Stöckl allerede lagt en plan.

– Et av grepene blir trolig at vi legger treninger til Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck og Bischofshofen i sesongoppkjøringen. Det kan være at vi forbereder oss ekstra i Oberstdorf fordi åpningsrennet er der, sier Stöckl.

Stöckl har lagt inn Raw Air i samme «mappe» som Hoppuka. Vinteren 2019 arrangeres turneringen (Oslo, Lillehammer, Trondheim og Vikersund) for tredje gang. I de to første utgavene har sammenlagtseieren gått til Stefan Kraft og Kamil Stoch. De norske har yppet seg. Men ikke mer.

Etter to dager med evaluering av hoppsesongen på Lygnasæter i Oppland er nye hårete mål landet. Stöckl understreker at ambisjonene om suksess i Hoppuka og Raw Air, spesielt, ikke er hans personlige mål. Det er hele laget som står bak.

Den tidligere storhopperen Anders Jacobsen (33) jobber som ekspertkommentator i NRK. Han sier dette om Stöckls ambisjoner om å vinne Hoppuka sammenlagt: – Det er veldig vanskelig å vinne. Fordi det er fire helt forskjellige bakker, og med ett dårlig hopp, så er du ute. Vi har ikke hatt den soleklare eneren, men jeg mener Daniel-André Tande har erfaring og kapasitet til å vinne sammenlagt.

