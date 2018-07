Kenneth Gangnes er på vei tilbake i hoppbakken etter sin fjerde korsbåndskade. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Comeback-Gangnes: – Legene snakker om kneprotese. Det er en pris som er verdt å betale

Publisert: 05.07.18 06:59

Kenneth Gangnes innrømmer at det er «nå eller aldri» i hoppbakken. Jakten på VM-medalje kan gi varige mén.

Han er blitt 29 år, men er blitt frarøvet flere av sine beste sesonger i verdenstoppen. Knærne har gått i stykker gang på gang , men totningen drømmer videre.

Gangnes ser for seg hvordan det er å lykkes igjen. Viljen til å prege hopprenn er så stor at han er villig til å ofre helsen.

– Legene sier jeg har større sjanse for å måtte ha kneprotese i løpet av livet, men det begynner å bli mange folk i gata rundt om i Norge som har det. Det bekymrer meg ikke. Det er en pris som er verdt å betale, sier Kolbukameratene-hopperen til NTB.

Ingen frykt

Den sympatiske totningen trener seg opp igjen etter sin fjerde korsbåndskade. Hele seks ganger har legene vært inne i knærne til den skadeforfulgte skihopperen.

– Tar jeg kneet en gang til, må jeg tenke på at jeg skal ha med meg disse knærne i grava. Mest sannsynlig må jeg bytte dem ut. Men ryker det en gang til, kan i alle fall ingen ta ifra meg at jeg prøvde å komme tilbake i verdenstoppen, sier Gangnes.

Han er i rute til vinterens comeback.

– Det er sju måneder siden jeg opererte kneet. Jeg føler at det er fryktelig sterkt, og jeg stoler mer på det nå enn da jeg tok det sist. Jeg har vært tøffere i «rehaben» og har utfordret kneet mer. Jeg gikk mye på skøyter i vinter. Det har gitt mer kontroll. Jeg plages ikke. Jeg har ikke vondt. Jeg kan jobbe i én time uten at jeg kjenner det i kneet. Da er det lettere å slappe av i hodet også, sier 29-åringen.

– Frykter du at det kan gå galt igjen?

– Den frykten har jeg aldri hatt. Så lenge jeg sitter i hoppbakken, som i fjor sommer, er jeg aldri redd for at det skal gå galt. Det er som når folk som Aksel Lund Svindal snakker om smerter, men du gir ganske faen i det når du er på toppen. Da vil jeg bare hoppe lengst mulig på ski. Den frykten vil aldri være der, sier en bestemt Gangnes.

VM-drømmer

Han drømmer om VM-suksess i Seefeld/Innsbruck i februar.

– Holder han seg frisk, tror jeg vi får se han på pallen til vinteren, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

– Jeg håper å prege enkeltrenn i vinter. Jeg er usikker på om jeg har grunnlaget til å kjempe om hoppuka. Jeg er fryktelig spent. Det er nå eller aldri. Jeg ser det for meg, det å lykkes igjen. Det gjør jeg mange ganger. Jeg kan love deg at det kommer noen hoppski flygende nedover igjen på sletta, i alle fall i Innsbruck. Du må ha noen drømmer. Skjer det, skjer det. Skjer det ikke, håper jeg at jeg har fightet om det. Jeg vil virkelig ha med meg medalje fra VM, og enkeltrenn står jo øverst på lista over mål i comebacket, sier Gangnes.

– Gir du deg dersom du tar VM-gull?

– Nei. Det er ingen grunn til å gi seg. Går ting bra, er det ingen grunn til å gi seg med det du har lyst til å drive med. Jeg har jobbet ræva av meg i to år for å komme tilbake. Å bare skulle hoppe én sesong hører ikke hjemme i hodet mitt, sier verdensmesteren i lag fra skiflygings-VM i 2016.

Frarøvet seirer

Knemarerittet har kostet Gangnes mange sesonger i verdenstoppen. I den skadefri 2015/16-sesongen var han hele ni ganger på pallen og tok sin hittil eneste verdenscupseier (Lillehammer). Den gangen var han tredje best hopper i verden.

– Jeg hadde ambisjoner om å kjempe om kula sist sesong. Fighter du om den, har du som oftest mer enn et par seirer når du er ferdig for sesongen. Jeg mener jeg har gått glipp av noen seirer, kanskje ikke så mange som ti, men noen er det blitt. Du kan fremstå som hoven om du melder i det i etterkant, men det er ingen tvil om at jeg har mistet mange topplasseringer, sier Gangnes.

«Du er ferdig»

En ting vil smake ekstra godt.

– Det har vært en jævlig lang vei. Jeg har virkelig måttet jobbe for det. Mange har avskrevet meg som toppidrettsutøver. Det deiligste vil være å gni det inn der. Det er folk som skriver til meg at jeg er ferdig. Jeg må nesten takke dem. De gir motivasjon til å vise at jeg ikke er ferdig. Kenneth Gangnes er ikke ferdig. Å få meldinger om at «du er ferdig» fra folk du ikke kjenner, gir meg blod på tann. Jeg føler at jeg har det som skal til. Det kommer til å smake sykt digg, sier Gangnes.