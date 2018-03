RÅ LUFT: Clas Brede Bråthen med Vikersundbakken i bakgrunnen er nådeløs i dommen av Raw Air i Holmenkollen. Til venstre på bildet blir landslagstrener Alexander Stöckl intervjuet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hoppsjefens nådeløse dom over Holmenkollen: – Ingen som visste det var Raw Air der

Publisert: 17.03.18 10:23

VIKERSUND (VG) Clas Brede Bråthen (49) synes det var en lidelse å se publikum gi blaffen i hopprennene i Holmenkollen forrige helg. Hoppsjefen mener Raw Air ikke er tjent med å dele arena med langrenn.

Sportssjefen for hopplandslaget er i Vikersund – verdens største hoppbakke for å følge superfinalen i den norske hoppturneringen Raw Air – og drømmer om verdensrekord (253,5 meter) i løpet av helgen. Men han uttrykker bekymring.

Han er klar på at nostalgien i den tradisjonelle Holmenkollen Skifestival må vike for at Raw Air skal bli en reell utfordrer til den tysk-østerrikske hoppuke som verdens tøffeste hoppkonkurranse.

– Veien inn i fremtiden bør ikke bli guidet av nostalgiske tanker. Den bør bli guidet av innovative tanker. Og det er det vi vil ha i Raw Air-konseptet, sier Clas Brede Bråthen .

Sist lørdag skal det ha vært rundt 100.000 mennesker i Holmenkollen og Nordmarka for å se den berømte femmila. Det utviklet seg til en skandaløs fyllefest med slåsskamper mellom politi og publikum. Flere måtte fraktes vekk i ambulanser med livstruende skader.

Flyktet hjemover

Samtidig hoppet gullguttene fra Pyeongchang-OL (Tande, Forfang, Stjernen og Johansson) til suveren seier i lagkonkurransen i bakken. Det var det åpenbart liten publikumsinteresse for. Etter langrennet hastet de fleste hjem uten å kaste et blikk på hopprennet.

– Det må være en tydeligere start på Raw Air. Nå blir det spist opp av andre ting. Fyllefesten tror jeg ikke man blir kvitt sånn uten videre, fordi det er en ukultur som er bygd opp ved siden av idretten. Men det finnes ingen gode eksempler på at hoppsporten vokser i arrangementer der det skjer veldig mye annet, sier Bråthen.

Renndirektør Walter Hofer har forhørt seg om «Holmenkollsøndagen» kunne flyttes til Granåsen hvor det år etter år har vært den «Raw Air-stemningen» hoppfolket etterstreber. Bråthen synes spørsmålet fra den mektige FIS-bossen er reelt.

– Jeg er sikker på at vi får det til i Holmenkollen, men da må vi bestemme oss for dét. Skal vi ta Holmenkollrennet tilbake, til det som historien tilsier, så kan vi ikke være i en haug med masse andre ting, sier Bråthen, og medgir at langrenn og kombinert ikke er noen god match for Raw Air-konseptet.

Han undrer på om hvor hellig hopprennet i Holmenkollen egentlig er for nordmenn. Slik det var en gang i tiden. Med over 100.000 tilskuere.

– Hvis Holmenkollrennet er hellig for nordmenn, da er det fryktelig rart at det er flere polakker enn nordmenn til stede på det, sier Bråthen.

– Styrke

Skipresident Erik Røste sier til VG at han tror styrken med Holmenkollen Skifestival er at det er en felles nordisk weekend med både hopp, kombinert og langrenn. Og at det er en historie på 126 år.

– Vektingen av markedsføringen kan sikkert diskuteres, men jeg tror at det er en styrke for alle grener at de ligger sammen. Vi har et klart mål om å utvikle konseptet Raw Air sammen med hopp, og under paraplyen Holmenkollen Skifestival, sier Erik Røste.

Han legger til at han har snakket med leder av hoppkomiteen, Bente-Lill Romøren om dette, og har støtte fra henne.