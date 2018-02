Forfangs guttedrøm gikk i oppfyllelse: – Plutselig så er jeg her

Publisert: 10.02.18 18:12

PYEONGCHANG (VG) Sølvvinner Johann Andre Forfang (22) hadde OL i 2018 som den store drømmen helt siden han begynte med skihopping som liten gutt hjemme i Tromsø.

– Jeg hoppet «OL 2018» mange ganger i skolegården og i hagen vår. Men OL føltes uendelig langt fremme for meg. Men plutselig så er jeg her, og så oppfylles drømmen, sier Forfang.

– At det gikk, og at begge polakkene (Hula og Stoch) gikk inn bak meg var en ubeskrivelig følelse, legger han til.

Drømte om Tromsø-OL

Han smilte fra lørdag til søndag i den koreanske natten. Og omringet av pressefolk kom han plutselig på at «OL-bamsen» han hadde fått på sletta under premiseremonien var på avveie. Den fant presseansvarlig Espen Graff for ham. Søndag får han imidlertid sølvmedaljen. Ved siden av ham kommer Robert Joansson til å stå med bronsen, og Andreas Wellinger med gull.

Forfang var en av dem som ble mest skuffet da Tromsø ikke fikk OL i 2018 som byen ønsket, men en sølvmedalje i Sør-Korea ble en bra trøstepremie.

– Altså, jeg gikk jo rundt som en liten barneskoleelev med Tromsø 2018-lue. Så det er klart at 2018 ble pekt ut som målet, i OL da skulle jeg være i toppform. Og det er over 10 år siden. Den lua brukte jeg til den revnet omtrent, sa Forfang.

– Ville vise hva som bor i meg

Medaljekollega Johansson holdt på å gi opp i 2015. Men bestemte seg for å gjøre et nytt forsøk. I fjor satte han verdensrekord med 252 meter. Den hadde han bare en halvtime før Stefan Kraft landet på 253,5 meter i Vikersund.

Men OL-bronsen kan ingen ta fra ham. Men han innrømmer at hoppingen til Marius Lindvik i Zakopane i januar stresset ham litt. Landslagssjef Alexander Stöckl innrommer at Johansson holdt på å bli vraket til OL til fordel for den 19 år gamle hopperen.

– Jeg ville vise hva som bor i meg, og etter det har jeg bare hoppet bedre og bedre. 12.plassen i Zakopane, og det jeg har gjort etterpå viser at jeg hadde noe å gjøre på det norske laget, sier Robert Johansson.

