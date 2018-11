HUSEIER: Maren Lundby foran leiligheten på Lillehammer som hun nettopp har flyttet til. Foto: Olsen, Geir

Leilighetslykke for Gull-Maren

2018-11-12

LILLEHAMMER (VG) Hun bodde på hybel i en garasje i seks år. Nå har OL-vinner Maren Lundby (24) hoppet i eiendomsmarkedet – og kjøpt seg leilighet til 2,6 millioner kroner.

– Det føles veldig bra å få sitt eget hjem, sier Maren Lundby .

Hun åpner døren på Sør-Ål i OL-byen Lillehammer, og tar VG med på en «lukket visning» i sin 65 kvadratmeter store selveier. Leilighetsbygget er helt nytt. Langrennsstjernen Heidi Weng er en av naboene. Utsikten er ubetalelig. Hun kan se helt over til kollega Robert Johansson på andre siden av Mjøsa.

Lundby som var forrige sesongs ubestridte ener i internasjonal kvinnehopping med OL-gull, og sammenlagtseier i verdenscupen (ni rennseiere), innkasserte såpass mye prispenger at hun tok sjansen på ny leilighet.

– Banken tok penger så langt det gikk. Uten bonusene fra hoppingen hadde ikke dette gått, sier Lundby, som hoppet inn 330.000 kroner ifølge tall fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) i fjorårets jubelsesong.

Hun unnskylder for at ikke flyttelasset ikke er på plass. Og medgir at hun «eier nesten ingenting» fra før. Til helgen skal hun ut på shopping. Møbler og litt hvitevarer har første prioritet.

Gardinstenger har hun imidlertid fått opp, men det gikk ikke like smurt som i hoppbakken, og Lundby innrømmer at det kom noen passende gloser da monteringen tol litt vel lang tid.

– Jeg hadde trengt meg en «handyman» her, slik at jeg hadde fått ting på plass litt fort, sier Lundby.

Hun er storfornøyd med beliggenheten – litt utenfor bykjernen på Lillehammer – og bare drøyt ti minutter med bil til Lysgårdsbakkene.

Hun flyttet hjemme fra Bøverbru på Toten til Lillehammer bare 15 år gammel for å gå på skole (NTG). I seks av ni år har hun bodd på hybel i etasjen over en garasje. 35 kvadratmeter ble for lite. Men hun understreker at hun har trivdes.

Lundby forteller at hun har jobbet en del i det private sponsormarkedet (Innladet Næringsmegling har skrevet avtale med henne). Og det gir økonomisk trygghet slik at hun ikke må vinne alle konkurransene i verdenscupen for å være à jour med bankterminene.

PS! Verdenscupen for kvinner starter med trippel på Lillehammer (30. november til 2. desember).