SKREV NY AVTALE: Clas Brede Bråthen er ansatt som landslagssjef i hopp i fire nye år.

Clas Brede Bråthen har signert: Slik er avtalen

Clas Brede Bråthen (52) har omsider signert en ny arbeidsavtale med Norges Skiforbund - og samtidig fått ny sjef.

Publisert: Nå nettopp

Det får VG bekreftet, fire uker etter at skiforbundet holdt pressekonferanse og fortalte at den betente konflikten mellom partene var løst.

Avtalen som gjør Bråthen til landslagssjef, og Ståle Villumstad til konstituert sportssjef, ble undertegnet i dag, mandag.

– Det er deilig å få avklart dette, sånn at vi kan komme oss videre. Nå kan jeg fortsette med de områdene der jeg har mine styrker, mens Ståle kan ta oss videre på de områdene der jeg føler at han er bedre enn meg, sier Bråthen til VG.

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Det er jeg ikke den rette til å svare på. Jeg har vært klar til å signere denne kontrakten hele veien, sier hoppsjefen.

Ledelsen i Norges Skiforbund ønsket opprinnelig å bli kvitt hoppsjefen når den nåværende kontrakten går ut i april. De mente 52-åringen har en uakseptabel adferd som ikke passer inn i norsk arbeidsliv.

Men etter et voldsomt press fra både utøvere, sponsorer og ansatte, tok hele saken en U-sving i slutten av oktober.

I stillingen som landslagssjef får Bråthen ansvaret for toppidretten, samtidig som han kan bidra til rekruttering i norsk hoppsport. I tillegg får han ansvaret for det kommersielle arbeidet. Dette bekreftes overfor VG av hoppkomiteleder Kristian Brenden.

At Bråthen nå for det kommersielle ansvaret står i kontrast til det skipresident Erik Røste sa på pressekonferansen for fire uker siden:

«Landslagssjefen har ikke ansvaret for, men skal bidra med, markedsarbeid og rekrutteringsarbeid» sa Røste da.

Sponsorene har raslet med sablene som følge av bråket rundt Norges Skiforbund og hoppleiren de siste månedene. Flere avtaler går ut ved sesongslutt. Nå skal Bråthen ta fatt på jobben med å sikre fremtiden til norsk hoppsport økonomisk.

– Én samarbeidspartner har sagt at de ikke kan bli med videre, men flere andre har indikert det motsatte. Men samtlige sponsorer har sagt at de er veldig godt fornøyd med hvordan miljøet vårt har fremstått, selv i den stormen vi legger bak oss nå.

Han vil ikke rapportere til hoppkomiteen eller generalsekretær Ingvild Bretten Berg i fremtiden. I stedet er det Ståle Villumstad, som han selv har hatt medarbeideransvar for i flere år, som er «over» Bråthen i det nye organisasjonskartet.

VG avslørte denne løsningen allerede før partene kalte inn til pressekonferanse i oktober. Deretter ble det kjent at skiforbundet hadde kalt inn landslagstrener Alexander Stöckl til et jobbmøte om den ledige stillingen.

Men østerrikeren ga klart uttrykk for at han var uaktuell. Og til slutt ble det altså Villumstad, slik Bråthen har ønsket seg.

Hoppkomitéleder Kristian Brenden ønsker ikke å gå inn på om stillingen skal lyses ut i fremtiden, ettersom den er konstituert.

Clas Brede Bråthen vet heller ikke, sier han.

NY SPORTSSJEF: Ståle Villumstad.

Men hoppsjefen har en klar bønn:

– Jeg håper skiforbundet og norsk hoppsport kan jobbe med denne løsningen gjennom sesongen. Vi trenger ikke spekulasjoner rundt slike roller før sesongen er over. Nå må vi bruke all tid og alle krefter på å legge til rette for at utøverne skal prestere på topp. Vi trenger fred og ro, og ikke diskusjoner rundt hvem som skal være hoppsjef.

– Hva slags oppgaver er du strippet for?

– Jeg vil ikke si at jeg er strippet for noe, men jeg er fritatt fra å drive rapportering til hoppkomiteen og generalsekretæren på områder der jeg tror andre gjør en bedre jobb enn meg. Nå rapporterer jeg til Ståle Villumstad. Det er lettere å forholde seg til én leder enn to.

– Går du på samme julebord som Ingvild Bretten Berg og Erik Røste i år?

– Skiforbundets julebord er alltid på et tidspunkt der vi ikke kan prioritere sånt, så problemstillingen er ikke relevant sier Bråthen.

– Men vil du ha mye med ledelsen i skiforbundet å gjøre fremover?

– Nei, og jeg har ikke hatt veldig mye å gjøre med hverken Bretten Berg eller Røste i årene mine som sportssjef. De verdiene som skapes av oss, skapes når vi er i hoppbakken med folk som har et stort engasjement for hoppsporten. Det er ikke mange prosent av min arbeidstid som har blitt brukt på ledelsen i skiforbundet, og i den nye stillingen blir det enda mindre, sier Bråthen.