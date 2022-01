ÅRETS NAVN: Maren Lundby ble hyllet under Idrettsgallaen. Hopperen har vært åpen om sine vektproblemer.

Lundby har funnet svaret på vektproblemene

Maren Lundby (27) mener å vite hva som er årsaken til at hun måtte stå over hele vintersesongen. Nå merker hoppstjernen fremgang med et nytt treningsopplegg.

I oktober fortalte en tårevåt Maren Lundby at OL-drømmen var knust. Den profilerte hopperen slet med å få kontroll på vekten.

– Det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er én av dem, sa en svært emosjonell Lundby til NRK den gangen.

Siden har hun vært på leting etter en forklaring på vektproblemene, uten å komme til bunns i hva som var årsaken bak.

Overfor Oppland Arbeiderblad forteller Lundby at hun nå, etter utallige tester, har funnet ut at «hvileforbrenningen» har vært i ubalanse.

– Under hvile forbrenner vi mest fett. Av en eller annen grunn så tyder tester på at kroppen min ikke forbrenner fett under hvile. Da blir det en ubalanse, forteller hun til avisen.

Ifølge Lundby er planen å legge om på treningsopplegget. Tidligere har hopperen fokusert mest på styrke- og teknikktrening, alt med mål om å bli en best mulig skihopper. Nå ser hun seg nødt til å innføre andre øvelser i treningsdagboken.

– Nå er planen at jeg skal trene mer utholdenhet. Løpe mer, gå litt mer på ski, svømme og drive mer utholdenhetstrening. Samtidig som jeg opprettholder et riktig fokus på basistreningen, sier Lundby.

Hun har en imponerende CV med OL-gull, to VM-gull og 30 verdenscupseire på merittlisten. Det ble ikke OL i Beijing, men Lundby satser på at det nye treningsopplegget kan gi nye triumfer å juble for i fremtiden.

Hun er allerede i gang med den nye treningen og har umiddelbart merket positive resultater. Henne store mål er å komme tilbake som topphopper. Lundby er regjerende olympisk mester i hopp fra Pyeongchang i 2018.

– Det er ikke snakk om så mye i vekt, men trenden har vært litt nedover den siste tiden. Det tyder på at vi er inne på hva som har vært problemet og hva vi skal gjøre for å rette på det, sier hun til Oppland Arbeiderblad.