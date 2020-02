SMIL, MAREN: Lundby har kjempet for en ekstra VM-øvelse. Trolig får hun viljen sin. Foto: ROBERT GHEMENT / EPA

Lundby tapte hoppdrama: – 90 prosent sikker på at det blir storbakke-VM

Maren Lundby (25) ble slått med 2,3 poeng av Chiara Hölzl (22) i et poengdrama i Oberstdorf. Ledelsen i verdenscupen røk også. Men hun står trolig tilbake som vinneren likevel.

– Det sies at det er 90 prosent sikkert at det blir VM i storbakke for oss jenter her i Oberstdorf neste år. Jeg tror ingenting før jeg får det offisielt. Men det har uansett skjedd en enorm utvikling i saken på en uke, sier Maren Lundby til VG.

Da det gikk opp for verdens beste kvinnelige hopper – som har vunnet OL-gull og VM-gull i løpet av de to siste årene – at øvelsen storbakke var utelatt fra neste års VM-program, ble hun rasende, og kalte det «tragikomisk».

Men nå etter at historien om uretten som var iferd med å ramme hoppjentene ble kjent i media har det skjedd ting. Søndag kveld melder sportssjef i hopp, Clas Brede Bråthen, at det later til at saken er løst.

– Det har vært en helt fantastisk utvikling i saken etter at den fikk oppmerksomhet. Og det er blitt et tema på aller øverste nivå i skiidretten, sier Clas Brede Bråthen.

LER SIST: Maren Lundby smiler etter sitt hopp i Oberstdorf søndag. Ny annenplass, men trolig går det mot ny VM-øvelse. Foto: RONALD WITTEK / EPA

Han legger til at det er Maren Lundby som fortjener all honnør.

– Maren gjør ikke dette for seg selv. Hun gjør det for alle konkurrentene sine. At hun klarer å bli nummer to i begge rennene i Oberstdorf, med det trøkket som har vært rundt henne, sier litt om hennes prestasjoner, sier Bråthen.

Etter hva VG forstår har det vært jobbet iherdig for å endre på regelverk i FIS (Det internasjonale skiforbundet) i helgen. VM-arrangøren i Oberstdorf skal også ha lagt frem et forslag til nytt program med plass for storbakke for kvinner.

Går dette gjennom får jentene konkurrere på like vilkår som guttene. Med storbakke, normalbakke, lagkonkurransene og mixed lag. Faktisk for første gang i hopphistorien.

Maren Lundby merker at det er blitt tøffere i verdenstoppen. Tidligere var det tyske jenter som plaget henne. Nå er det østerrikerne som har overtatt.

– Jeg gjør noen små feil. Det handler om sittestillingen. Men det er irriterende at jeg ikke får til to gode hopp i konkurransen. Det var det jeg klarte i fjor, og da hadde jeg også mer flyt, sier Maren Lundby.

Kampen om sammenlagtseieren i kvinnenes verdenscupen har utviklet seg til en thriller. Hölzl tok over den gule trøya etter søndagens renn i Oberstdorf. Hun stakk av med 15 poengs ledelse. Lundby har vunnet to år på rad. Den tredje på rad – og kopi av den polske legenden Adam Malysz – skal hun få svette for.

– Jeg er forberedt på svetting for sammenlagtseieren. Det er ingenting som kommer av seg selv, sier Lundby.

Lundby var 6,4 poeng bak Hölzl etter første omgang. Hun klarte ikke å matche lengden til sin østerrikske konkurrent som var lengst med 127,5 meter. Lørdag banket for øvrig Hölzl til med fantastiske 141,5 meter - seks meter lenger enn Lundbys gamle bestenotering - fra den berømte Schattenbergbakken.

Lundby slo til med 131,5 meter i finaleomgangen. Det førte henne opp i ledelsen. Hölzl taklet imidlertid nervepresset som sist startende. Hun hoppet 129 meter. Og vant med 2,3 poengs margin.

– Det har vært jobbet godt i Østerrike. De jentene er flinke til å fly. Men, jeg har ikke mistet trua på meg selv, sier Maren Lundby.

