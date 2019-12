Overlegen seier til Lundby - får hatmeldinger fra Tyskland

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Maren Lundby (25) banket til med klar seier i sesongåpningen. Men det er hopp-supportere i Tyskland som har lagt henne for hat. Og mener hun aldri skulle hatt VM-gullet i Seefeld.

Hoppdronningen med OL-gull (2018) - og to sammenlagtseiere i verdenscupen på rad - bekrefter overfor VG at hun har fått mye hatmeldinger etter at hun knep VM-gullet med bare 0,5 foran tyske Katharina Althaus i et nervedrama uten like.

– Jeg har fått mye hatmeldinger fra Tyskland etter VM-gullet. Det er folk som mener at hun (Althaus) fikk for dårlige stilkarakterer i forhold til meg. Og at hun skulle ha vunnet, sier Maren Lundby.

Hun forteller at sinte og sure supportere fra Tyskland har meldt ifra i sosiale medier. De har blant annet skrevet til henne på Messenger. Meldinger som Lundby kan lese på Facebook.

– Jeg har lest en hel del, men har ikke orket å lagre det, det er like greit å få det i søppelboksen, sier Maren Lundby.

– Kunne vunnet med fall

Lundby vant verdenscupen overlegent forrige sesong, lørdag fortsatte hun storformen i sesongens første renn.

Etter et hopp 138 meter ledet hun overlegent etter den første omgangen med 11,4 poeng ned til Chiara Hölzl. I finalehoppet gjorde hun ingen feil. 135 meter, og en utklassingsseier, med 24,4 poeng ned til Eva Pinkelnig på 2. plass.

– Maren hadde vunnet med fall, spøkte speakeren i Lillehammer etter vinnerhoppet.

Silje Opseth ble nest beste norske på 8. plass, mens Anna Odine Strøm ble nummer 12.

