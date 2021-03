HOPDUO: Anette Sagen og Maren Lundby, her fra verdenscup på Lillehammer i 2016. Foto: Geir Olsen / NTB

Sagen jubler for historisk hopprenn: − Skulle bare mangle

Anette Sagen (36) hyller Maren Lundby (26) som tidenes kvinnelige skihopper. 36-åringen mener hoppverden kan takke Lundby for onsdagens historiske hopprenn.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

Det er blitt hoppet VM i stor bakke siden 1925, men frem til i år er det utelukkende herrene som har fått være med når det skal hoppes langt. Onsdag markerer slik sett en historisk dag i hopphistorien, når det også skal deles ut medaljer til kvinner i stor bakke.

– Det er på tide. De har jo hoppet stor bakke i verdenscupen en stund, og det har vært mange fryktelig bra konkurranser. Da skulle det bare mangle at de får hoppe i VM også, sier tidligere skihopper Anette Sagen (36).

Før onsdagens konkurranse i stor bakke testet Halvor Egner Granerud positivt for corona. Hans positive prøve får ikke konsekvenser for de norske kvinnene, som alle har fått negativt svar på sine PCR-tester.

Sagen var en foregangsfigur innen kvinnehopp og tok Norges første VM-medalje på kvinnesiden i 2009. Hun var også en av de tydeligste stemmene rundt forskjellsbehandlingen av kjønnene i hoppsporten i sin tid, og påpeker at det fremdeles er en vei å gå.

– Det er et litt tungrodd system. Det er jo fremdeles ikke storbakke og lagkonkurranse for kvinner i OL. Ting tar tid, sier 36-åringen.

Under forrige OL i Pyeongchang 2018 hoppet herrene tre konkurranser, kvinnene én. Sagen lar seg forbløffe av at hoppsporten fremdeles ikke likebehandler, 21 år etter hun selv hoppet sine første profesjonelle renn.

– Jeg hadde vel et håp om at det skulle gå litt fortere. Da jeg sto midt i det, var man glad for de fremskrittene man fikk. Men etter å ha stått på utsiden noen år, er det litt rart at det ennå ikke er likt, mener hun og peker på at kvinnene ikke får hoppe hoppuka og at kvinnene og herrenes renn arrangeres på ulike tidspunkt og steder.

Maren Lundby er, som Sagen, ikke redd for å si ifra om urett i egen idrett, og var den som gikk i bresjen for at kvinnene skulle få hoppe stor bakke i VM.

Lundby tordnet mot Det internasjonale skiforbundet og kalte avgjørelsen om å nekte kvinnene adgang «tragikomisk» og «meningsløs». Til slutt ble hun hørt.

Konkurrenter har takket Lundby for innsatsen, og Sagen kaster seg på i hyllesten av 26-åringen.

– Hun gjorde en kjempejobb i fjor da stor bakke ikke sto på programmet. Hun har en tydelig og bra stemme, og er svært viktig for hoppsporten på kvinnesiden. Det tror jeg alle andre nyter godt av, sier hun.

Sagen er klar på hvor Lundby – basert på sportslige prestasjoner – hører hjemme i kvinnenes hopphistorie.

– Hun er øverst. Det er ikke noe tvil. Maren presterer i verdenscupen og i mesterskap, og både i stor og liten bakke. Hun er en komplett utøver, sier Sagen, som også trekker fra Sara Takanashi og Daniela Iraschko-Stolz blant de største.

Lundby har ett gull, tre sølv og tre bronse i VM-sammenheng. Hun har også et OL-gull fra 2018.

Lundby var beste norske som nummer seks i tirsdagens kvalifisering. Thea Minyan Bjørseth, Silje Opseth og Anna Odine Strøm hopper også onsdagens historiske konkurranse.