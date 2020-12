POSITIV ELLER NEGATIV? Klemens Muranka har levert to coronatester med ulikt utfall. Nå foregår det en dramatisk kamp i kulissene for å få Polen klar til tirsdagens renn. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Åpner for polsk deltagelse i Hoppukas første renn

OBERSTDORF/OSLO (VG) Den polske hopperen Klemens Muranka skal ha avgitt en negativ hurtigtest. Etter et krisemøte mandag kveld åpnes det for polsk deltagelse dersom de kan levere et nytt sett med negative tester tirsdag morgen.

Skihopper Muranka testet søndag positivt på coronaviruset forut for hoppukeåpningen i Oberstdorf. Det førte til at hele det polske laget ble nektet å delta i mandagens kvalifisering i Schattenbergbakken.

Avgjørelsen fra tyske helsemyndigheter satte i utgangspunktet også en stopper for Polens deltagelse i tirsdagens renn, og sammenlagtsjansene syntes også å være over for regjerende mester Dawid Kubacki og hans lagkamerater.

Mandag kveld ble det holdt et lagledermøte, hvor det ble enighet om at de polske hopperne kunne få sjansen likevel.

En andre test ga et negativt resultat for Muranka, og nå åpnes det for polsk deltakelse om et tredje sett med tester også er negative.

– Hvis den er negativ, så sier lokale helsemyndigheter at Polen igjen kan delta. Da får de syv polakkene i mulighetene til ett prøvehopp i morgen og så blir det renn med alle som var på startlisten i dag, og uten duellsystem, sier sportssjef til det norske hopplandslaget, Clas Brede Bråthen til VG.

I så fall vil det være 62 utøvere på startstreken i tirsdagens renn i Oberstdorf.

– Jeg synes egentlig det er det eneste fornuftige utfallet vi kunne få på det. Det er ekstreme tider. Vi må full forståelse for at det er krevende for tyske helsemyndigheter, polske utøvere og polsk hoppsport. Det er krevende for FIS og det er en krevende situasjon for hele verden. Jeg er glad for at vi kan finne løsninger som setter sporten i fokus, sier Bråthen.

– Slik det er nå, så håper jeg inderlig at den tredje testen er negativ. Det er bare vinnere. For det første har ikke «dritten» fått tak i det polske laget og vi klarer å gjennomføre en konkurranse som vil være som en helt vanlig førsteomgang, sier Bråthen, som også er klar på at det vil gjøre Hoppuka bedre sportslig sett.

Sportssjefen sier også at ikke det var noen uenighet under mandagens møte, hvor det fra norsk side ble uttrykt støtte til løsningen som ble skissert.

Det ble jobbet iherdig fra polsk side for å sørge for at Polen likevel blir representert ved starten. Skipresident Apoloniusz Tajner skal ha vært blant dem som krevde at beslutningen om startnekt blir omgjort.

Også landets idrettsminister Piotr Glinski varslet på sin Twitter-konto at saken ble jobbet med fra høyeste hold:

– Vi er i kontakt med presidenten i skiforbundet. Vi vil kreve at de polske hopperne gjeninnsettes i konkurransen fra i morgen.

Polske medier skriver videre at samtlige i den polske leiren var gjennom en ny runde med tester mandag. Svarene på disse foreligger etter planen tirsdag morgen.