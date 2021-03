FALT STYGT: Daniel-André Tande ble fraktet bort i ambulanse etter fallet i Planica. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / X00501

Tande holdes i kunstig koma etter fallet: − Har punktert en lunge

Daniel-André Tande (27) fikk en punktert lunge og brukket kragebein da han falt i skiflyvningsbakken i Planica. Fredag får sportssjef Clas Brede Bråthen være tilstede på sykehuset når Tande skal vekkes.

Hopplandslagets lege Guri Ranum Ekås forteller i en pressemelding sendt ut klokken 20.33 at de første undersøkelsene ikke har vist livstruende skader.

– Situasjonen er stabil, han ligger i kunstig koma og har pådratt seg kragebeinsbrudd samt punktert lunge. Han følges tett og skal gjennom nye undersøkelser i morgen. Vi er i tett dialog med legene som følger han på sykehuset, sier Guri Ranum Ekås.

Sportssjef Clas Brede Bråthen løp ut fra hopptårnet og inn på sletten da Tande falt. Det har vært en beintøff ettermiddag og kveld. Men han er beroliget av beskjedene om at det ikke er livstruende skader.

– Vi er som en liten familie, vi reiser så mye rundt sammen. Jeg blir glad i utøverne og de menneskene jeg reiser med. Å så der å se fallet og dramatikken knyttet til fallet i etterkant er en sjelsettende opplevelse. Det er vanskelig å beskrive, sier Bråthen til VG.

Han forteller at det medisinske apparatet og traumeteamet i bakken gjorde en fantastisk jobb. Bråthen fryktet lenge det verste etter at Tande ble tatt med til sykehuset av et helikopter.

– Det viktigste for meg personlig er at jeg er blitt forsikret at ting ikke er livstruende. Den beskjeden fikk vi fra traumeavdelingen etter to timer. Men det er en veldig alvorlig situasjon. Han er lagt i kunstig koma, sier Bråthen.

Resten av laget fortsetter hoppingen fredag. For sportssjefen handler alt om Tande. På grunn av coronapandemien får han ikke være på sykehuset i Ljubljana nå, men han har fått tillatelse til å være til stede når de skal vekke 27-åringen opp av kunstig koma.

– Jeg er en times kjøring unna sykehuset. Jeg får en telefon når jeg kan reise for å komme inn der. Det medisinske apparatet har vært fantastiske, sier Bråthen.

Han er også stolt over resten av laget som fortsatte konkurransen.

– Planica er det tøffeste vi driver med. Det er en blanding av respekt, frykt og spennende forventninger, sier Bråthen.

Lege ved Olympiatoppen Lars Engebretsen forklarer hva som skjer ved kunstig koma.

– Det er for å stresse kroppen ned og for å sørge for at hodet får nok surstoff. I kunstig koma slapper man helt av. Narkosen/pustemaskinen holder liv i deg i ett døgn eller to, sier Engebretsen til VG.

Han uttaler seg på generelt grunnlag. Men legger til at Tande er i de beste hender.

– Jeg har veldig god kontakt medisinsk med Slovenia, det er østblokkens Sveits, det er veldig gode forhold der, sier Engebretsen til VG.

Andreas Espinoza er anestesilege og jobber ved Rikshospitalet i Oslo.

– Koma er bevisstløshet, som kan komme etter mange ulike tilstander, som for eksempel hodeskade og forgiftning, sier Espinoza.

– Kunstig koma kommer man i med medikamenter som er sløvende, som gir en form for søvn. Det er det samme som folk i narkose får på operasjonsstuen. Kunstig koma helbreder ingen, men det er en tilstand om man trenger den roen. Det brukes til å skape ro, og det overtar vitale funksjoner, sier Espinoza.

Bilder fra hoppbakken viser at den norske hopperen ble fraktet ut på båre etter fallet. Rundt klokken 15 kjørte en ambulanse bort fra bakken. Han ble deretter flydd til sykehus i Ljubljana – Slovenias hovedstad – med helikopter.

Sportssjef Bråthen var til stede da Tande ble evakuert med ambulanse.

– Jeg så fallet live. Det er et dramatisk fall og det er sånne ting vi ikke på noen måte liker å se i idretten, sa en preget Bråthen til NRK etter rennet.

– Det skal bli vanskelig kjenner jeg akkurat nå, å holde fokus og være entusiastisk over lange hopp etter det her. Det vet jeg ikke om å klarer for å være helt ærlig, sa kommentator Johan Remen Evensen på NRKs sending før selve hopprennet skulle starte.

– Man blir bare sittende her å synse. Håper det har gått bra, men frykter en alvorlig skade.

Også hoppekspert Anders Jacobsen var preget.

– Vi tenker på mor og samboer, sa hoppeksperten.

Stöckl innrømmer at fallet satte en støkk i hele den norske hopptroppen.

– Ja, vi ser nok at alle guttene er litt preget av dette, sa treneren til NRK.

Hopprennet endte med skuffelse for de norske deltagerne. Verdenscupvinner sammenlagt, Halvor Egner Granerud, kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen. Robert Johansson ble nummer 7 og Johann André Forfang nummer 11.

Rennet ble vunnet av japanske Ryoyu Kobayashi.