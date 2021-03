FALT STYGT: Daniel-André Tande ble fraktet bort i ambulanse etter fallet i Planica. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / X00501

Daniel-André Tande fraktet bort på båre etter stygt fall: − Tilstanden er stabil

Daniel-André Tande (27) mistet kontrollen i svevet under prøvomgangen før skiflygningsrennet i Planica. Det internasjonale skiforbundet opplyser at nordmannens tilstand er stabil.

Av Christina Paulos Syversen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Like etter at han hadde forlatt hoppkanten, flakset 27-åringen med armene og mistet kontrollen i svevet. Han landet sidelengs høye oppe i bakken og begge skiene spratt avgårde mens Tande selv falt i stor fart nedover bakken.

Bilder fra hoppbakken viser at den norske hopperen ble fraktet bort på båre etter fallet og rundt kl 15 kjørte en ambulanse bort fra bakken.

En halvtime senere det internasjonale skiforbundet (FIS) ut en oppdatering på hopperens tilstand:

«Daniel-André Tandes medisinske tilstand etter fallet er stabil. Han har blitt transportert til Ljubljana Medical Center med helikopter for ytterligere tester og behandling. Ny informasjon vil komme senere i ettermiddag», skriver FIS Ski Jumping i meldingen.

– Det skal bli vanskelig kjenner jeg akkurat nå, å holde fokus og være entusiastisk over lange hopp etter det her. Det vet jeg ikke om å klarer for å være helt ærlig, sa kommentator Johan Remen Evensen på NRKs sending før selve hopprennet skulle starte kl 15.

– Man blir bare sittende her å synse. Håper det har gått bra, men frykter en alvorlig skade.

Også hoppekspert Anders Jacobsen var preget.

– Vi tenker på mor og samboer, sa hoppeksperten.

Saken oppdateres.