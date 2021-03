Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / X00501

Daniel-André Tande fraktet bort på båre etter stygt fall i Planica

Daniel-André Tande (27) mistet kontrollen i svevet under prøvomgangen før skiflygningsrennet i slovenske Planica.

Av Christina Paulos Syversen

Like etter at han hadde forlatt hoppkanten, flakset 27-åringen med armene og mistet kontrollen i svevet. Han landet sidelengs høye oppe i bakken og begge skiene spratt avgårde mens Tande selv falt i stor fart nedover bakken.

Bilder fra hoppbakken viser at den norske hopperen ble fraktet bort på båre etter fallet. TV-bildene hos NRK viste like før kl 15 at en ambulanse kjørte bort fra bakken.

Det var et tydelig preget i NRK-studio som skulle lade opp til hopprennet med start kl 15.00.

– Det skal bli vanskelig kjenner jeg akkurat nå, å holde fokus og være entusiastisk over lange hopp etter det her. Det vet jeg ikke om å klarer for å være helt ærlig, sa kommentator Johan Remen Evensen på NRKs sending.

– Man blir bare sittende her å synse. Håper det har gått bra, men frykter en alvorlig skade.

Også hoppekspert Anders Jacobsen var preget.

– Vi tenker på mor og samboer, sa hoppeksperten.

VG har ikke fått noen oppdatering på Tandes tilstand etter fallet.

