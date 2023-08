Fredrik Villumstad ble beste norske på 4.-plass i Polen.

Hopp: Villumstad nummer fire i Polen etter vind-avlyst 2. omgang

Landslagsvrakede Fredrik Villumstad viste gode takter da han hoppet ned til 4.-plass under Sommer Grand Prix i Polen søndag.

NTB

Villumstad lå som beste nordmann på 4.-plass etter første omgang med et svev på 102,5 meter. Det ble også det tellende resultatet da 2. omgang ble avlyst grunnet for mye vind.

24-åringen ble i mai vraket fra det norske hopplandslaget etter at han hoppet et fåtall verdenscuprenn forrige vinter. Kun én gang klarte han å kvalifisere seg for en finaleomgang.

Robert Johansson mistet også landslagsplassen denne sesongen, og hoppet ned til en 19.-plass med et svev på 95 meter under søndagens sommerhopprenn i Polen.

Christian Røste Solberg ble nest beste norske på 17.-plass.

