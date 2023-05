Maren Lundby og Per Bergerud fra Vikersund-arrangøren kan smile.

Vikersund får to verdenscuprenn i skiflyging for kvinner – Lillehammer tilbake på kalenderen

Det blir to verdenscuprenn i hopp for kvinner i skiflygingsbakken i Vikersund neste sesong. Lillehammer er tilbake i kalenderen for menn.

Det er klart etter at hoppsportens verdenscupkomité i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) møttes i kroatiske Dubrovnik fredag.

Der ble det besluttet at Raw Air-turneringen for kvinner kommende sesong skal avsluttes med to renn i Vikersund med verdenscupstatus. Dermed kan en ny seier innkasseres i kampen for likestilling i hoppmiljøet.

FIS-styret skal gi sin endelige godkjennelse på et møte i Zürich 24. mai.

Verdenscupkomiteens innstilling er i tråd med det første utkastet til terminliste for 2023/24-sesongen som har ligget på bordet den siste tiden.

Dette sa den norske hoppstjernen Maren Lundby etter sitt første skiflygingshopp i Vikersund i mars:

Nylig ble det også kjent at tyske Oberstdorf skulle søke om å få arrangere et kvinnerenn i skiflyging kommende sesong. Renn i mammutbakken i Tyskland blir det imidlertid ikke for Maren Lundby og konkurrentene.

I stedet er det klart at Lundby får selskap av verdens beste herrehoppere når verdenscupsesongen for kvinner skal innledes på Lillehammer første helgen i desember. Dermed blir det renn for begge kjønn i OL-anlegget de dagene.

Lillehammer står også som arrangør for verdenscupen i kombinert den samme helgen.

Mjøsbyen lå ikke inne med verdenscuprenn for menn på det foreløpige terminlisteforslaget for 2023/24.

Det blir verdenscuprenn i skiflyging for kvinner neste vinter.

