VM-KLAR: Maren Lundby fryktet at også denne sesongen skulle ryke, men nå er hoppstjernen en outsider til gullet.

Lundbys to år lange kamp: − Det er ufattelig

KRANJSKA GORA (VG) I 2021 hadde Maren Lundby (28) problemer med hvileforbrenningen og la på seg et tosifret antall kilo. I to år har hun trent ekstreme mengder for å komme tilbake til verdenstoppen. På veien har hun vurdert å legge opp.

– På det verste har jeg tenkt: «Fader, ryker denne sesongen også?» Da kom det spørsmål om det er verdt det, å fortsette. Heldigvis har jeg funnet ut at det er det, forteller Lundby til VG foran VM i slovenske Planica.

28- åringen ble nummer 18 i onsdagens kvalik, der lagvenninne Anna Odine Strøm var best av samtlige. På tirsdagens trening hadde derimot Lundby det lengste hoppet. Det var ingen selvfølge for kort tid siden.

Da Lundby ble verdensmester i hopphistoriens første storbakkekonkurranse for kvinner i Tyskland i mars 2021, hadde hun problemer med forbrenningen. Kampen med å kvitte seg med fire ekstra kilo pågikk i hemmelighet helt frem til rennstart, opplyste hun i boken «Et møte med Maren» i fjor.

– Det har vært mange krevende perioder. Sommeren foran sist OL var tøff, da jeg innså at den sesongen røk. Så har det vært en berg-og-dal-bane gjennom denne sesongen også. Jeg har lagt ned så masse innsats, men ikke sett resultater, forteller kvinnen, som er ansett som en av hopphistoriens beste utøvere til VG under solen i Slovenia.

Etter mesterskapet i Oberstdorf for to år siden fikk Lundby det enda vanskeligere. Fjorårets OL-sesong måtte hun gi opp. Hun kjente plutselig ikke igjen kroppen sin. For lagvenninne Eirin Maria Kvandal (21) har Lundbys dedikasjon til å returnere til verdenstoppen vært en stor inspirasjon.

På grunn av utfordringene med forbrenningen, har Lundby trent enorme mengder.

– Hun står opp og trener før alle andre og hun trener etter at alle andre er ferdige. Det er ufattelig hvor mye hun står på. Det er heller ikke snakk om et par måneder her. Hun har holdt på slik i to år. Det står enormt stor respekt av det, sier Kvandal til VG på et pressetreff utenfor VM-hotellet i Kranjska Gora – et kvarters kjøring fra Planica.

BEUNDRER LUNDBY: Talentet Eirin Maria Kvandal trente litt før møtet med pressen onsdag ettermiddag.

21-åringen fra Mosjøen tok karrierens første verdenscupseier i januar 2021. Like etterpå falt Kvandal og skadet kneet stygt. I sin egen rekonvalesensperiode var Lundby en viktig støttespiller.

– Maren er en person jeg har sett opp til veldig lenge. Hun har vært en utrolig stor rollemodell, og enda mer når jeg ser henne på nært hold. Folk skjønner ikke hvor hardt hun jobber. Det er så imponerende hvor målrettet hun er og hvor mye hun har jobbet. Det er kanskje det som motiverer meg mest, forteller Kvandal.

– Det hadde vært merkelig hvis Maren ikke hadde hatt noen tøffe perioder, det har jeg hatt selv under opptrening. Å se henne hoppe bra her borte, er ordentlig deilig. Det er så fortjent. Maren er helt rå, både som lagvenninne og utøver. Hun støtter alltid andre.

For Lundby betydde treningsomgangene i Planica mye. For også denne sesongen har vært krevende, med en 34. plass sammenlagt i verdenscupen. Hun har likevel fortsatt å jobbe tålmodig med planen som skal ta henne tilbake til verdenstoppen.

– Jeg kjente på det i forkant. Det var ekstra spenning kontra tidligere mesterskap. Det er godt å kjenne at prosessen går riktig vei og at man tar steg. Jeg klarte å levere noen av mine beste hopp denne sesongen. Det gir en god følelse for det som skal skje videre, sier Lundby.

– Når du presterer slik, hva gjør det med kroppen?

– Det gir en selvtillit som jeg kanskje har manglet tidligere i sesongen. Det er veldig fint å se at ting er så på gang og at jeg faktisk er på en plass hvor jeg ser muligheten for at jeg kan bli verdens beste skihopper igjen. Jeg trenger kanskje litt mer tid, men det er en god følelse for hodet og kroppen å se at jobben jeg har gjort gir resultater.

GLAD: Lundby smilte etter oppturen på tirsdagens trening i Planica.

Nå tror eksperter VG har snakket med at Lundbys form er så god at hun er kapabel til å ta gull i Planica.

– Sjansen er selvfølgelig der, når jeg stiller i konkurransen, men det er ikke målet i utgangspunktet. Jeg er hverken gullfavoritt eller medaljekandidat, men en liten outsider skal du få lov til å si at jeg er. Det er flott, egentlig. Alt kan bli en bonus. Og blir det ikke det, går livet videre uansett, sier Lundby og smiler.

Sist uke snakket hun blant annet med hoppukevinner Halvor Egner Granerud (26). Han liker det han ser av Lundby i Planica foran torsdagens normalbakkerenn for kvinner.

– Det var veldig positivt på treningen. Jeg visste at ting begynte å bli bedre i Trondheim før VM, siden vi hoppet sammen der. Vi har snakket mye. Hun har opplevd det meste og har mye smart å komme med. Det er veldig gledelig for alle som er glad i skihopping at det går bedre for henne nå. Jeg håper at vi får se henne stå på toppen av pallen igjen, sier Granerud til VG.

Rennstart torsdag er klokken 17.00.

