Alexandria Loutitt (til v.) jubler for sin verdenscupseier i Japan i januar. Torsdag vant canadieren junior-VM på hjemmebane i Whistler.

Suveren hjemmeseier i junior-VM hopp for kvinner

Alexandria Loutitt var i en klasse for seg i kvinnenes hopprenn i junior-VM i Canada og sørget for en like suveren som populær hjemmeseier.

19-åringen, som tok sin første verdenscupseier i Japan forrige måned, leverte konkurransens to beste hopp og seiret 14,9 poeng foran sølvvinner Nika Prevc og 39,6 foran bronsevinner Julia Mühlbacher.

Nora Midtsundstad ble beste norske på 5.-plass, men hun var slått av vinneren med 54,1 poeng. Ingvild Midtskogen ble nummer sju og Kjersti Græsli nummer 14, mens Frida Berger ikke tok seg til finaleomgangen etter et mislykket førstehopp.

Loutitt hoppet 100,5 meter i første omgang og ledet med 4,6 poeng på Prevc. De to var langt foran alle andre.

Som siste hopper i finalen landet Loutitt på 101,5 meter. Hun sto for de to eneste 100-metershoppene i konkurransen.

Midtsundstad forsvarte 5.-plassen hun hadde etter første omgang, mens Midtskogen hoppet seg opp fra 11.-plass. Både Midtsundstad, Midtskogen og Græsli landet på 90 meter i sitt lengste hopp.