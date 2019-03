Nedtur i hopp: Norge knust i Planica

Norge var sjanseløs på pallen under lagkonkurransen i Planica og ble nummer seks. Polen vant etter en dramatisk avslutning på rennet.

Oppdatert nå nettopp







Tre år på rad har Norge vunnet lagkonkurransen i Planica, men lørdag var de norske hopperne sjanseløse på pallen under rennet i Slovenia. Det var derimot Tyskland, Slovenia og Polen som gjorde opp om seieren. Polen gikk til slutt seirende ut av konkurransen, selv om tyske Markus Eisenbichler klinket til med et kjempesvev på 246 meter i sisteomgang.

– Det gjør vondt rett og slett å hoppe så langt, sier NRK-ekspert og tidligere verdensrekordholder Johan Remen Evensen etter kjempesvevet til tyskeren.

Resultat lagkonkurranse Planica Polen (1627,9 poeng)

Tyskland (+8,1 poeng)

Slovenia (+24,8 poeng)

Japan (+67,1 poeng)

Østerrike (+107,1 poeng)

Norge (+125,3 poeng)

Sveits (+315,8 poeng)

Finland (+450,3 poeng) Topp ti i det individuelle sammendraget i Planica-helgen: Ryoyu Kobayashi, Japan (1136,4 poeng)

Markus Eisenbichler, Tyskland (+6,8 poeng)

Timi Zajc, Slovenia (+48,3 poeng)

Piotr Zyla, Polen (+67,6 poeng)

Domen Prevc, Slovenia (+80,6 poeng)

Simon Ammann, Sveits (+111,7 poeng)

Karl Geiger, Tyskland (+112,3 poeng)

Dawid Kubacki, Polen (+115 poeng)

Jakub Wolny, Polen (+123,5 poeng)

Johann André Forfang, Norge (+124 poeng) Vis mer vg-expand-down

Piotr Zyla skulle avgjøre det hele etter tyskerens enorme svev. Men i landingen på 242,5 meter måtte polakken nedi med hendene. Likevel sikret Polen seg sieren 8,1 poeng foran Tyskland, Slovenia ble nummer tre. Norge ble til slutt nummer seks 125 poeng bak.

VG fulgte rennet i Planica direkte her.

I Holmenkollen fikk Robert Johansson fullklaff for to uker siden:

Johann André Forfang avsluttet lagkonkurransen med dagens beste norske hopp da han dro seg ned til 231 meter.

– Det er ikke sjetteplasser vi sikter oss inn på og da presterer vi for dårlig. Vi får prøve på nytt til neste år, sier Johan André Forfang til NRK.

For Norge hoppet forøvrig Robin Pedersen, Robert Johansson, Marius Lindvik.

LANGT BAK: Johan André Forfang avsluttet for Norge i Planica. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Norge har vunnet en lagkonkurransene denne sesongen og man må tilbake til sesongen 2014/15-sesongen sist gang Norge bare vant en lagkonkurranse i en sesong.

Tidligere hopper Anders Jaconsen påpekte under sendingen at Norge hadde fordel når det gjaldt utstyret i fjor og hoppdressmaterialet.

– Nå er vi tatt igjen der, sier Jacobsen til NRK.

Verdensrekorder i skiflyging siden 2000:

Thomas Hörl (224,5 meter, 17. mars 2000) Andreas Goldberger (225 meter, 19. mars 2000) Adam Malysz (225 meter, 20. mars 2003) Matti Hautamäki (227,5 meter, 20. mars 2003) Matti Hautamäki (228,5 meter, 22. mars 2003) Matti Hautamäki (231 meter, 23. mars 2003) Tommy Ingebrigtsen (231 meter, 20. mars 2005) Bjørn Einar Romøren (234,5 meter, 20. mars 2005) Matti Hautamäki (235,5 meter, 20 mars 2005) Bjørn Einar Romøren (239 meter, 20. mars 2005) Johan Remen Evensen (243 meter, 11. februar 2011) Johan Remen Evensen (246,5 meter, 11. februar 2011) Peter Prevc (250 meter, 14. februar 2015) Anders Fannemel (251,5 meter, 15. februar 2015) Robert Johansson (252 meter, 18. mars 2017) Stefan Kraft (253,5 meter, 18. mars 2017) Vis mer vg-expand-down

En rekke hoppere strakk seg over 230 meter i den enorme bakken i Slovenia. Og lengdene ble stadig drøyere mot slutten av konkurransen. Det var knyttet spenning til japaneren Kobayashis sistehopp da forholdene lå til rette for ekstremt lange hopp. Verdens beste hopper sesongen sett under et avsluttet med 237 meter, tre meter kortere enn førstehoppet på 240 meter. Og Vikersund beholder inntil videre verdensrekorden som de har hatt siden 2011.

– Det er nok en gang meget solid. Han strammer opp og ligger helt rolig hele veien nedover. Det er så imponerende, sier Evensen om japaneren som har vært sesongens store hopper.

Blant de som sørget for at Japan ble nummer fire til slutt var evigunge Noriaki Kasai (46). Av de som hoppet lørdagens lagkonkurranse, er det bare Simon Ammann (f. 1981) og Kamil Stoch (f. 1987) som var født da superveteranen debuterte i verdenscupen i 1988.

23.03.19 12:06 Oppdatert: 23.03.19 12:32