EGNER SEG PÅ TRYKK: Den suverene verdenscuplederen Halvor Egner Granerud svever ned i Zakopane søndag kveld.

Granerud tangerte Ljøkelsøy på «adelskalenderen» med ny triumf: − Vi har fått til en hopper med stålkontroll

Halvor Egner Granerud (24) satt alene igjen på toppen og spratt ned til sin 11. verdenscupseier. På bare 77 dager har han oppnådd flere triumfer i verdenscupen enn andre nordmenn har gjort i karrieren.

Samtlige av 24-åringens verdenscupseirer har kommet denne sesongen – og etter triumfen i Zakopane gleder alle norske hopphjerter seg på valentinerdagen: Han tangerer den norske rekorden til Roar Ljøkelsøy.

Trønderen har toppet den norske «adelskalenderen» for menn siden han totalt vant 11 verdenscuprenn mellom 2003 og 2006, men i løpet av to og en halv måned har Granerud altså rukket like mye. Han tok karrierens første seier i Finland i slutten av november og gir seg neppe med storbakketriumfen i Polen søndag kveld.

– Det er helt vilt, rett og slett. I dag er det så mange som er så gode, nivået er blitt hevet og hevet. Det å klare å stikke seg ut så mye i løpet av en sesong, å klare å være så stabil i en idrett med så små marginer og hundrevis av detaljer, det er vilt, fastslår NRK-ekspert og tidligere verdensrekordholder Johan Remen Evensen i NRK-studio.

– Norge har en fantastisk historie når det kommer til hopp. Det vi har manglet mest i mange år, er eneren. Det tror jeg nesten ikke vi har hatt på et sånt nivå som vi ser her. Vi har hatt enkeltresultater som har vært gode, så har de forsvunnet igjen. Vi har fått til en hopper som virker å ha stålkontroll. Han gjør liten feil her og der, så vet han akkurat hvilke justeringer og knapper han skal trykke på for å komme tilbake igjen, beskriver Remen Evensen.

Sesongens store slager i hoppbakken svever fra rekord på rekord:

** Halvor Egner Granerud er for lengst den norske herrehopperen med flest seirer i løpet av en verdenscupsesong (11 etter i dag). Også Roar Ljøkelsøy hadde den tidligere rekorden også her – med syv seirer i 2003/04.

** Ingen norske herrehopper har tatt flere verdenscuppoeng i løpet av en sesong (1542) enn det . Roar Ljøkelsøy hadde den tidligere rekorden med 1440 poeng i 2004/05.

** Halvor Egner Granerud har vært på podiet i verdenscupen 13 ganger denne sesongen. Det er én mer enn den tidligere rekorden til Anders Bardal (2011/12) og Espen Bredesen (1993/94).

** Det norske herrelandslaget har vunnet 13 individuelle renn i verdenscupen denne sesongen. Det er en tangering av antall seirer som i 2003/04.

VG spurte tidligere denne uken om hans forhold til tall:

– Nei, jeg er glad i statistikk og rekorder og sånt, så hvis jeg kan være med på noen av dem, hadde det vært vilt. Det er på en måte noe jeg synes er kult å følge med på, samtidig er det ikke noe jeg blir påvirket av. Jeg føler ikke det har noe å si for meg når jeg sitter på bommen, sa Granerud da.

Robert Johansson var nummer 20 etter 1. omgang, men gjorde et strålende andrehopp og hadde ledelsen nesten hele 2. omgang – frem til Anze Lanisek (3 i 1. omgang) overtok. Bartehopperen ble nummer tre og sikret dobbet norsk på pallen.

PS! Ingen norske har flere verdenscupseirer enn Maren Lundby med 26. Nummer tre på listen for menn er Anders Jacobsen med 10.