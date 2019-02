MAREN-FAN: Johann André Forfang vinket til publikum etter 230,5 meter i Oberstdorf i finaleomgangen. Foto: Olsen, Geir

Hyller hopp-Maren: – Vår største profil siden Wirkola

OBERSTDORF (VG) De norske hoppguttene havnet utenfor seierspallen for annen dag på rad i Tyskland. Men i nabolandet Østerrike herjer Maren Lundby (24).

Publisert: 02.02.19 18:49

– Maren Lundby er den største profilen norsk hoppsport har sett siden Bjørn Wirkola, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til VG.

Wirkola er hopplegenden som vant to VM-gull og Hoppuka tre ganger på rad på 60-tallet. Omtalen av hans prestasjoner er blitt et munnhell.

Lundby vant for fjerde gang på rad i verdenscupen i Hinzenbach. 17 dager før ski-VM i Østerrike fremstår hun helt uslåelig. Hoppjenta fra Bøverbru på Toten – med OL-gull fra Pyeongchang for et år siden – virker å være det sikreste norske gullkortet, sammen med langrennsstjernen Therese Johaug, under verdensmesterskapet i Seefeld (21. februar til 3. mars).

Men ikke nok med det. Hun har tatt grepet om sammenlagtledelsen i verdenscupen. Trolig vinner hun den for andre året på rad. Det har ingen mannlige hoppere noen gang klart. I tillegg har hun 19 rennseiere i verdenscupen. Nærmeste nordmann – Roar Ljøkelsøy – er kraftig distansert (vant 11 renn i karrieren).

I Seefeld kan Lundby bli den første norske kvinnehopperen med VM-gull. Faktisk får hun tre sjanser. Individuelt, lagkonkurranse og mixed-lag.

– Maren står opp om mårran, og prøver hele tiden ut å finne ut hvordan hun skal bli bedre. Hennes fokus hele tiden er hvordan hun skal utvikle seg fysisk, teknisk og ta nye steg på utstyrssiden, sier Clas Brede Bråthen.

Han medgir at det har vært en tøff vinter for «Herreavdelingen» på hopplandslaget. Etter fjorårets megasuksess i OL viser det seg vanskelig å kopiere resultatene. Lørdag kveld var Norge bare delvis med på lengdefesten i skiflygingsbakken i Oberstdorf. Robert Johansen ble bestemann på femteplass. Johann André Forfang endte på åttendeplass i et renn som ble vunnet av Ryoyu Kobayashi.

Men Lundby vet åpenbart hvordan det skal jobbes for å holde seg i verdenstoppen. Hoppguttene er i hvert fall imponert.

– Maren har utviklet seg mye kjappere enn sporten hennes har gjort. Hun er et steg foran de andre. Det er sterkt gjort av henne, sier Johann André Forfang.

Han synes resultatene til Lundby er artig og motiverende.

– Hun er best, og det er bare å ta av seg hatten, sier Forfang.

Daniel-André Tande hyller også Lundby.

– Maren er flink. Hun hopper lekkert på ski, og har en bra fysikk som gjør at hun vinner hopprenn ganske overlegent, sier Tande.

Andreas Stjernen – forrige sesongs vinner av verdenscupen i skiflyging- kaller sin egen hopping «forferdelig». Han deppet etter 23. plass i rennet. Men han er full av lovord om Lundby.

– Det er godt at i hvert fall en norsk skihopper herjer. Det er ingen som er på hennes nivå. Hun har mye erfaring, og gode trenere rundt seg, sier Andreas Stjernen.