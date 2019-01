BETENKT: Alexander Stöckl på plass i Bergiselbakken. Tilbake på sine gamle hjemmebane satser han på at Norge får revansj i Hoppuka. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Stöckl om nedturen i Hoppuka: – Har kjent det mye verre

INNSBRUCK (VG) Norge vinner ikke Hoppuka. Ikke denne gangen heller. Men landslagstrener Alexander Stöckl (45) medgir at han har kjent på større kriser siden han tok jobben for åtte år siden.

Publisert: 04.01.19 07:59

Under Stöckl har Norge vunnet OL-gull, VM-gull, VM i skiflyging og verdenscupen sammenlagt. Men i Hoppuka vil det seg ikke. Johann André Forfangs gode hopp (tredjeplass) i kvalifiseringen i Bergiselbakken torsdag var kanskje vendepunktet foran fredagens renn – og søndagens finale i Bischofshofen.

Halvor Egner Granerud ble beste norske i Nyttårshopprennet med 9. plass (tangering av Stöckls dårligste resultat i Garmisch-Partenkirchen). Andreas Stjernen var bestemann i åpningsrennet i Oberstdorf med 4. plass. I sammendraget er han det norske håpet – men betydelig bak ledende Ryoyu Kobayashi (Japan) – med 25,4 poeng.

VG har drukket kaffe med landslagstreneren i hans gamle hjemby Innsbruck. Når verdens antatt tøffeste hoppturneringen har flyttet seg fra Tyskland til Østerrike er de norske hopperne bakpå.

– Er du inne i din tøffeste periode som landslagstrener for hopperne?

– Da jeg kom til Norge kjentes det mye verre. Jeg følte jeg meg ganske alene. Ting rundt trenerteamet, og støtteapparatet var ikke på plass. Men den kompetansen vi nå har gjør det mye lettere å jobbe oss ut av problemene, sier Alexander Stöckl.

– Hva har skjedd med Tande. Han er ikke til å kjenne igjen?

– Daniel har ikke funnet tilbake til teknikken. Han hopper ikke som han gjorde tidligere. Det er tekniske detaljer som ikke stemmer.

– Johann André Forfang vant verdenscupen i Russland før jul, og viste storform i Sveits før Hoppuka. Hva har skjedd med ham?

– Det å komme til Hoppuka med forventninger er en utfordring. Han får ikke tatt ut de samme hoppene nå. Om han er for «heit i toppen» vet jeg ikke. Jeg får ikke sett inn i hodet på utøveren.

– Nyttårshopprennet har vært et eventyr for deg med tre seiere siden 2012. Har du dårlig smak i munnen nå?

– På et eller annet tidspunkt så skjer det vi har opplevd nå. Vi har hoppere som ikke er hundre prosent i form, og konkurrentene har funnet på noe annet. Så har vi kommet dit at vi må satse på å være heldig. Det går i hvert fall ikke.

– Ble OL-suksessen en sovepute?

– Den ser jeg ikke, fordi vi har jobbet steinhardt i ressursperioden, og stått på for å ta neste steg. Vi har testet mange ulike ting, og det har vært trent hardt. Jeg kan ikke se at vi har slappet av.

– Hva skal du finne på nå. Det er bare åtte uker til VM i Seefeld?

– Det er ikke mulig å finne på noe nytt. Det viktigste er ikke å la seg forstyrre av alle som mener noe om det vi driver med. Jeg føler at det aller viktigste er å være objektiv; se hva som et problemet, og det er hoppteknikk.

– Sammenlagtseier var et uttalt mål. Men det er 12 år siden Anders Jacobsen vant sist. Er Hoppuka blitt en norsk forbannelse?

– Vi er gode i store mesterskap. Alltid har vi reist hjem fra OL og VM med medaljer under min tid. Pyeongchang var tidens OL for Norge, ikke glem det. Men vi sliter med å skape en utøver som er konstant i verdenstoppen gjennom en hel vinter.

– Har du følelsen av at de utenlandske konkurrentene godter seg på grunn av den norske nedturen?

– Det var noen utslag av misunnelse i fjor, men vi kjenner hverandre så godt, at det er heller slik at vi unner hverandre suksess. Går det dårlig lider vi litt med hverandre.

– Du har vunnet alle de store titlene som norsk landslagstrener. Bare Hoppuka mangler. Er du personlig blitt mett på suksess?

– Jeg har sagt mange ganger at alle medaljene har liten verdi for meg personlig. Det jeg lever for er å være trener, og sørge for at utøverne lykkes. Og det er ingen forskjell om det er seier, eller første gang en av våre hoppere kommer blant de 20 beste i verdenscupen, sier Alexander Stöckl.