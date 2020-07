NORSK STJERNE: Daniel-André Tande er en av store stjernene i hopp. Her er han fotografert i forbindelse med et pressetreff i fjor. Foto: Berit Roald

På lag med Bayern München, Real Madrid og Tottenham: Nå vil de ha Daniel-André Tande

De har regien på det berømte Kitzbühel-rennet. Og er involvert i reklameavtaler for Bayern München, Real Madrid og Tottenham. Nå kan sponsorgiganten WWP ende opp med Daniel-André Tande (26) på laget.

Hoppstjernen bekrefter overfor VG at det har vært samtaler mellom ham og representanter fra WWP (Weirather – Wenzel & Partner). Det internasjonale sponsorbyrået med sete i Liechtenstein er en tungvekter innen sportsmarketing. Ifølge Tande har de presentert hva de tenker med hensyn til en avtale.

– Det er hovedsakelig snakk å få hjelp til en privat sponsor. Og lære meg å bli bedre på sosiale medier, sier Daniel-André Tande.

les også Alexander Stöckl med brannfakkel – vil fjerne nedslaget

Han forteller at interessen fra WWP kom opp i vinter – før coronapandemien lammet Europa – da han var til stede på et stort arrangement i østerrikske Mondsee i forbindelse med lanseringen av BWTs (Tandes skimerke) nye bil i Formel 1-sirkuset.

– Dette er et stort konsern som jobber med store navn og store utøvere. Klart jeg synes dette er kult, sier Tande.

Men Kongsberg-hopperen med OL-gull, tre VM-gull i skiflyging, og en «bindingstabbe» fra seier i Hoppuka for tre år siden påpeker at det ikke er aktuelt å gå videre i forhandlingene hvis han ikke får grønt lys av Norges Skiforbund (NSF).

– Det er klart at jeg krysser fingrene for at dette går i orden. Men jeg kan ikke danne meg falske forhåpninger heller. Dette må avklares med NSF (Norges Skiforbund), sier Tande.

Charly Dorner i WWP bekrefter at de har samtaler med Tande. Han påpeker at selskapet ser et stort potensial i den norske hoppstjernen. Og at de vurderer det som verdifullt at han har en «historie å fortelle».

Det er Tandes profil WWP tenner på. Han har «hele bagasjen»: vinnertype, utadvendt, sjarmerende og dyktig i mediene. Mange av de samme egenskapene gjorde at sponsorkjempen tok Aksel Lund Svindal under vingene i sin tid. Og da superalpinisten annonserte at karrieren var over, elegant antrukket i smoking på Kitz Race Party i 2019 – til ærefull klapping med stjerner fra alpinsirkuset, Hollywood og Formel 1 – var alt i regi av sponsorgiganten.

les også Opprørt over hopp-kollegers kvinnesyn: – Hører hjemme i steinalderen

Det var også WWP som i sin tid bygde merkevaren Milka (sveitsisk-tysk sjokolade) rundt storhopperen Martin Schmitt. Samarbeidet varte i ti år. Schmitt (28 verdenscupseirer) ble mangemillionær.

Daniel-André Tande Alder: 26. Sivilstatus: Samboer. Bor: Oslo Klubb: Kongsberg IF. Meritter: OL-gull 2018 (lag). VM-gull skiflyging (2018). Gull i lag (2016/2018). Syv verdenscupseirer. Vis mer

Hva Tande kan tjene vil tiden vise. Sportssjef Clas Brede Bråthen medgir overfor VG at han er lite kjent med ideen til WWP. Og han understreker at hopp er finansiert gjennom lagsponsorater. Det er et konsept man i utgangspunktet ikke ønsker å svekke.

– Vår modell er ikke hugget i stein for all fremtid. Og det vil være trist om ikke norsk hoppsport klarer å kapitalisere en av våre beste utøvere når et stort byrå i Mellom-Europa melder seg. Men det må være lønnsomt for flere enn bare én hopper og et reklamebyrå hvis det skal være aktuelt, sier Clas Brede Bråthen.

Publisert: 28.07.20 kl. 19:49

