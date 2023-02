STRØM: Anna Odine Strøm står med to bronsemedaljer etter to konkurranser i Planica.

Ny VM-medalje: Norge hoppet ned til bronse i lagkonkurransen

PLANICA (VG) Etter å ha luktet på både gull og sølv, endte det med bronse for det norske laget i lagkonkurransen lørdag.

Saken oppdateres!

– Vi er ganske fornøyd. Det er moro at vi får oppleve det, sier Lundby til NRK.

Med 17,4 poeng opp til ledende Tyskland før den siste puljen i kvinnenes lagkonkurranse lørdag, og med 2,9 poeng ned til Østerrike på tredjeplass, var det igjen opp til 24 år gamle Strøm.

Hopperen som tok bronse i den individuelle konkurransen torsdag, strakte seg til 95 meter i sitt siste hopp. Det var ikke nok til å gå forbi Østerrike i ledelsen, men nok til å gå inn foran Slovenia som hadde annenplassen.

Da Katharina Althaus for Tyskland, som vant det individuelle rennet torsdag, landet på 94,5 meter, ble Norge skjøvet ned til bronse. Den tredje i rekken.

– Det er én meter på hvert hopp. Vi tapte for et lag som er hakket hvassere. Det er helt greit. Vi er glad for å få medalje, oppsummerer hoppsjef Clas Brede Bråthen overfor NRK.

Også i Seefeld i 2019 og Oberstdorf i 2021, var det norske laget tredje best.

Bronsen kom etter en førsteomgang hvor Norge, mye takket være Thea Minyan Bjørseth og Anna Odine Strøm, lå på en annenplass, men luktet på gullet. Opp til ledende Tyskland skilte det 1,5 poeng, mens ned til Østerrike på tredjeplass hadde Norge 5,8 poeng å gå på.

For etter ålreite hopp av Maren Lundby og Eirin Kvaldal, leverte Thea Minyan Bjørseth et svev på 91 meter og sendte Norge til toppen av listen.

– Det kjentes litt dødt ut fra kanten, så jeg var litt spent, men så fløy det greit ned i bakken, sier Bjørseth til NRK.

Så fulgte bronsemedaljøren fra den individuelle konkurransen på torsdag opp med et hopp på 99 meter.

– Det har vært spennende, jeg har ikke helt fulgt med på de andre, men vi ligger bra an. Thea har gjort en kjempejobb, sa Strøm til NRK etter sitt første hopp.