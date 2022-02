DISKET: Daniela Iraschko-Stolz hadde i likhet med flere andre trøbbel med hoppdressen.

Tre av av ti lag har fått hopp disket: − En skandale

BEIJING/OSLO (VG) (Konkurransen pågår) Medaljefavorittene Japan, Østerrike og Tyskland har alle fått hopp disket i løpet av den første omgangen av mixed-konkurransen.

– Dette er en skandale, sier Discovery-kommentator Kjetil Strandbråten.

Midt i den andre puljen, kom beskjeden om at japanske Sara Takanashi hadde blitt diskvalifisert allerede etter det første hoppet. Grunnen skal være trøbbel med dressen.

Halvor Egner Granerud led samme skjebne søndag. Da var manglende væskeinntak grunnen:

Dermed var Japan ute av medaljekampen, og Takanashi forlot stadion gråtende.

Det samme skjedde med Østerrike og Daniela Iraschko-Stolz i samme runde. Like før omgangen var over, kom beskjeden om at Tyskland også er disket.

– Dette er bare rør. Konkurransen er ødelagt allerede. Jeg skjønner at det er regler, men da må man finne regler det går an å forholde seg til, sier Jan Erik Aalbu hos Discovery.

Norge er nummer to foran finaleomgangen. Følg dramatikken her:

I den norske leiren synes de det hele er snodig.

– Tre av de store nasjonene har fått diskvalifikasjoner. Vi fikk det selv i går, så vi vet at det kan skje. Men grunnen til jeg vet jeg ikke. Jeg føler voldsomt med disse nasjonene, sier landslagssjef Clas Brede Bråten til Discovery.

– Det overrasker meg. Det er selvfølgelig veldig kjedelig for dem. Jeg håper at vi har kontroll på ting, sier Silje Opseth til NRK.

Alle lagene får fortsette i konkurransen, men ligger håpløst langt bak. Norge er nummer to foran finaleomgangen.

