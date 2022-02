NORSK OL-HÅP: Halvor Egner Granerud var verdens beste skihopper forrige sesong. Nå jakter nordmannen sin første OL-medalje.

Gullkandidat Granerud i strupen på Graff: − Ekstremt skuffet

ZHANGJIAKOU (VG) Verdensmester Halvor Egner Granerud (25) går ut mot Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff (52). Sistnevnte har for første gang på lang tid ikke lenger medieansvaret for hopperne under OL

– Han oppførte seg på en måte overfor for oss utøvere i høst som har gjort at jeg har gitt beskjed om at jeg ikke ønsker å ha noe mer med ham å gjøre. Mer ønsker jeg egentlig ikke å si, forteller Halvor Egner Granerud til VG.

– Kan du forklare hva du reagerte så sterkt på?

– Han brukte fremgangsmåter som jeg ikke opplevde var forenelig med en som i utgangspunktet skal jobbe for deg. Og … Jeg kjenner at jeg blir litt sur. Jeg ble ekstremt skuffet over måten han oppførte seg overfor utøverne, avslutter Granerud.

I fjor høst stormet det rundt daværende sportssjef Clas Brede Bråthen, som var i konflikt med Norges Skiforbund. VG vet at det i hoppmiljøet har vært en mistillit til Graff, som de opplever har vært en motpart i den mye omtalte konflikten rundt Clas Brede Bråthens arbeidsforhold i Skiforbundet.

– Det er helt umulig å vite hva det siktes til og derfor vanskelig å kommentere. I forbindelse med hoppsaken sist høst hadde jeg ikke kontakt med noen av hopperne, og ingen har sagt noe, sier Graff til VG.

– Det var riktig nok en episode der en journalist feiltolket en tekstmelding i forbindelse med utøvernes ønske om at Clas Brede skulle fortsette, men dette ble raskt oppklart mellom (landslagstrener) Alexander Stöckl og meg. Hvis det er denne episoden Granerud tenker på, regner jeg med Stöckl kan gi han fakta, fortsetter Graff.

– Jeg støtter Halvor, sier Robert Johansson til VG, uten at han ønsker å utdype ytterligere.

Marius Lindvik, som er en av medaljefavorittene i OL, ønsker ikke å kommentere saken.

Bråthen takker på sin side for den støtten han har opplevd fra utøverne siden starten på konflikten med Skiforbundet.

– Det er alltid godt å få støtte i krevende situasjoner, og det er enda bedre av de som kanskje kjenner deg best. Så syns jeg vi skal prøve å komme oss videre nå, både for vår og Espen sin del, sier Bråthen til VG.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Espen Graff.

VG omtalte søndag at det var en splid mellom hoppleiren og Graff. Kommunikasjonssjefen nektet da for at han var avsatt som deres medieansvarlige under OL.

Den tidligere NRK-programlederen har i stedet hovedansvaret for alpinistene. De har base i Yanqing, som ligger flere timers kjøring unna hoppernes OL-landsby i Zhangjiakou.

– Jeg ga beskjed til ledelsen i Olympiatoppen for en god stund tilbake at det ikke var aktuelt å jobbe med hopp under OL. Hovedårsaken er at det ikke er mulig å ha ansvaret for begge deler denne gangen. Det skyldes en krevende infrastruktur og den store internasjonale interessen i alpint, sa Graff til VG.

– Etter mye støy de siste månedene er det også lurt å bruke litt tid på å finne ut hvordan samarbeidet skal være fremover. At utøverne også ønsket en annen løsning, er helt uproblematisk. Jeg ser frem til å jobbe med verdens beste alpinister, sa Graff.