Bråthen og skiforbundet i dialog: − Positivt

Clas Brede Bråthens advokat, Marit Håvemoen, bekrefter at hun er i dialog med Norges Skiforbund om å finne en løsning på den betente konflikten mellom partene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skjer etter at en rekke sponsorer skal ha uttrykt klar misnøye med skiforbundets håndtering av saken i under et møte i går.

– Det er opprettet dialog mellom partene og avtalt videre møtevirksomhet. Utover det ønsker jeg ikke så si noe, sier Håvemoen til VG.

– Opplever du at det er en reell mulighet for at Bråthen kan fortsette som sportssjef for hopp i skiforbundet?

– Det er det vi har har stilt krav om i søksmålsvarselet. Det er opprettet en dialog nå, uten at jeg går inn på hva det handler om. Men det er positivt at partene prater sammen.

Det var TV 2 som først meldte at partene har satt seg ned rundt samme bord igjen, i et forsøk på å finne en løsning.

– Er det en dynamikk, bevegelse, i denne saken nå?

– Det er iallfall nytt at det pågår en dialog, sier Bråthens advokat til VG i 12.30-tiden tirsdag.

Saken utvides.